VIDEO: Nu fjernes øjebæ i Randers

Tirsdag tog borgmesteren i Randers Torben Hansen første smadrestik, da Randers Kommune jævnede et stort plankeværk med jorden ved den gamle Shell-grund i Havnegade.

Den gamle Shell station har stået tom og ubenyttet hen i flere år, men i år købte Randers Kommune grunden med henblik på at gøre pladsen til et attraktivt og flot sted for byens borgere.

- Der kommer tusindvis af biler og borgere forbi her hver dag, og jeg tror, vi alle sammen trænger til at se på en pænere plads, som både bliver forskønnet og hvor vi også har noget formidling i forhold til byen til vandet, sagde borgmester Torben Hansen til TV2 ØSTJYLLAND den 26. marts, hvor kommunen netop havde købt grunden.

Grunden, hvor der tidligere stod en Shelltank, bliver nu lavet om, og hegnet omkring grunden er tirsdag blevet revet ned.

Randrusianere har længe været trætte af synet ved den gamle Shell-grund på Havnegade, og de har flere forslag til, hvad den skal bruges til.

- Jeg vil foreslå, at de kigger på, hvordan man har lavet Aarhus om langs åen, hvor folk flokkes og elsker at mødes. Et sted, hvor man kan slå sig ned og få en øl eller en kop kaffe og sidde og have det rart, lød det fra Marianne Kastrup fra Ebeltoft, da TV2 ØSTJYLLAND mødte hende i Randers’ gader.

I første omgang skal grunden laves om til et grønt område.