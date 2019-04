VIDEO: Nu er de elektriske løbehjul sluppet løs i byen

Hold på cykelhjelm og briller. For nu kan du nemlig blive overhalet af et elektrisk løbehjul på de aarhusianske cykelstier.

I videoen herover kan du se, hvordan det gik, da TV2 ØSTJYLLAND sendte 68-årige Henning Buddig ud for at teste den nye transportform.

TV2 ØSTJYLLAND fik 68-årige Henning Buddig til at teste de nye løbehjul. Foto: Anders Madsen

Det er den svenske virksomhed VOI, som i et to-årigt projekt får lov at leje løbehjulene ud til interesserede, der vil tage turen rundt i byen på en anderledes måde.

Vi er sikre på, at der kommer en række ulykker. Mogens Kjærgaard Møller, direktør i Rådet for Sikker Trafik

I alt står 150 elektriske løbehjul til rådighed i byen på 62 forskellige udlejningssteder. Derfor har cykler, bybusser og letbane nu fået en ny konkurrent.

Det bliver ikke positivt modtaget hos Rådet for Sikker Trafik. Det fortæller rådets direktør Mogens Kjærgaard Møller.

- Vi er sikre på, at der kommer en række ulykker, siger han og fortsætter.

- Forestil en situation, hvor du skal dreje til højre og markere med den ene arm, at du drejer. Samtidig skal du styre et elektrisk løbehjul på små hjul med den anden arm. Det er tæt på umuligt.

Prominente politikere bakker op

For nylig drønede Aarhus' rådmand for Miljø og Teknik, Bünyamin Simsek (V), og transportminister, Ole Birk Olesen (LA), rundt i Aarhus på hvert sit elektriske løbehjul.

Det gjorde de dengang for at markere, at inden længe ville alle i Aarhus få samme mulighed.

Dengang afviste transportminister Ole Birk Olesen, at han ikke så de store udfordringer i, at der skulle til at køre løbehjul på cykelstierne.

- Vi har lyttet til bekymringerne, men vi er bare ikke enige i dem. Vi mener ikke, at elløbehjul er mere usikre at bruge i trafikken end en cykel, sagde Ole Birk Olesen (LA), da han var på besøg i Aarhus i januar.

Hos politiet er de opmærksomme på, at der kommer en ny spiller i trafikken, men da de elektriske løbehjul er lovlige, har de ingen holdning til, at det nu kommer til byen.

De opfordrer dog folk til at overholde færdselsloven som altid, har pressemedarbejder hos Østjyllands Politi Jakob Christensen tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Dødsulykke i Madrid

Flere steder i udlandet har man allerede haft el-løbehjul lovligt i trafikken i et stykke tid.

I Spanien med det uheldige udfald at en 90-årig mand døde efter et sammenstød med et el-løbehjul. Ulykken betød, at bystyret i Madrid sidste år forbød el-løbehjul igen.

I Danmark, hvor vi har styr på situationen. Ole Birk Olesen (LA), transportminister

De dårlige erfaringer i Sydeuropa afskrækker imidlertid ikke transportminister Ole Birk Olesen.

- I andre lande er man gået mere sorgløst til det, har ikke haft styr på det og har ikke haft den regulering, vi har her, forklarer han.

- I Danmark, hvor vi har styr på situationen, har reglerne og har cykelstierne, tror jeg, vi vil få rigtig gode erfaringer.