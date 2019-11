VIDEO: Lego-fans står bag julebyen på Strøget

Havnebadet, Marselisborg Slot, Salling og Aarhus Letbane.

Det er blot nogle af de ting, der lige nu er bygget med legoklodser som en del af en større juleudstilling i vinduet hos Salling på gågaden i Aarhus, hvor den tiltrækker mange nysgerrige blikke.

Igen i år er det Lego-entusiaster fra Byggepladen, Danmarks Lego Entusiastforening, der står bag Aarhus-udstillingen.

Udstillingen kan ses fra Strøget i Aarhus.

Morten har brugt 300 timer

Fem af foreningens østjyske medlemmer mødtes første gang tilbage i februar for at begynde udviklingen af årets udstilling.

- Her ideudviklede vi og begyndte at fordele de forskellige opgaver, siger 41-årige Morten Sørensen fra Brabrand.

Her ses blandt andet byggeriet ved Frederiks Plads, Marselisborg Slot og forlystelsen Hjertekig i Tivoli Friheden.

Siden har de fem mødtes nogle gange med nogle af de forskellige elementer, og så har de brugt to weekender på at sætte selve udstillingen op.

- Man skal nok passe lidt på med at regne det samlede antal timer ud, men jeg har nok brugt omkring 300 timer, siger Morten Sørensen.

Julemanden tager sig en slapper.

Han meldte sig ind i foreningen Byggepladen tilbage i 2014, men han har siden han var dreng interesseret sig for Lego, udviklingen og byggeriet med det.

Giver et godt fællesskab

De fem bag udstillingen har hver fået et honorar for at lave den, men lønnen skal man ikke gøre op i det antal timer, der er lagt i arbejdet, griner Morten Sørensen.

- Vi får lov at være kreative og bygge noget, som ses af mange. Derudover får vi en stor fællesskabsfølelse i gruppen ved at lave det her sammen, siger Morten Sørensen.

Havnebadet på Aarhus Ø.

Han fortæller, at han selv har stået oppe ved vinduet for lige at høre folks reaktioner på de mange finurlige elementer.

- Jeg stod der lige ti minutter, men det var sjovt at se og høre folk stå og pege og sige: Se der! Og der!, griner Morten Sørensen.

Blandt de mange forskellige Aarhus-elementer fremhæver Morten Sørensen, at det er lykkedes dem at lave en kopi af Salling, hvor der i bygningen er lavet en kopi af udstillingen i vinduet, hvor små lego-figurer står og kigger på den.