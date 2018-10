VIDEO: Kronprinsen indvier sin fødselsdagsgave

Onsdag var der royalt besøg i Aarhus, da kronprins Frederik var på besøg.

Kronprins Frederik fyldte tidligere i år 50 år, og i den anledning skulle han onsdag indvie sin fødselsdagsgave fra Aarhus Kommune. Et 12 meter højt egetræ, som forventes at blive op til 25 meter højt med tiden.

Her ses det træ, som Aarhus Kommune har givet Kronprinsen i fødselsdagsgave.

Træet er plantet på Frederiks Plads - opkaldt efter netop kronprins Frederik - i det centrale Aarhus lige bag Bruuns Galleri og banegården.

Klokken cirka 14.30 ankom Kronprinsen, som blev budt velkommen af 100 børn og andre nysgerrige østjyder.

Efter en kort række taler fik kronprins Frederik hjælp af de mange børn til at kaste jord på træet.

Mads Seneca fra 5.X på Forældreskolen var én ud af 100 børn, som onsdag hjalp kronprins Frederik med at smide jord på træet. En gave som Aarhus Kommune havde foræret kronprisen i forbindelse med hans 50 års fødsesldag tidligere på året.

Det var noget, som børnene havde set frem til.

- Jeg synes det er mega sejt, og jeg glæder mig, for jeg har aldrig mødt ham før, lød det fra Mads Seneca fra 5.X på Forældreskolen i Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND kort før, han med sin medbragte skovl skulle hjælpe kronprisen med at kaste jord på træet.

Og han var ikke den eneste som glædede sig.

- Jeg tror det bliver sjovt. Det er ikke hver dag, man får lov at prøve det, fortalte Margrethe Strier Jacobsen fra 5.Y på Forældreskolen til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Her kan du se Kronprinsen og de mange børn kaste jord på træet.

- Vi føler en særlig tilknytning til Kronprinsen i Aarhus, og derfor er vi meget glade for at kunne give ham en gave, som vil markere vores følelser mange år frem i tiden, har Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, tidligere udtalt om gaven.

Træplantningen er samtidig startskuddet til et samarbejde mellem Plant et træ og Aarhus Kommune. Kommunen ønsker frem mod 2025 at plante 10.000 træer, og det skal det nye samarbejde være med til at sikre.

Efter besøget på Frederiks Plads har Kronprinsen bevæget sig mod Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor han sidst på eftermiddag skal indvie en ny udstilling om den østjyske eventyrer Troels Kløvedal.

Herunder kan du se hele kronprins Frederiks besøg på Frederiks Plads.