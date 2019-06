VIDEO: Kronprinsen er ankommet med Kongeskibet Dannebrog

Endelig er dagen kommet, hvor Royal Run endnu engang løber af stablen.

Og denne gang er det royale løb blevet skudt i gang med en royal sejltur.

Læs også Diskusprolaps tvinger Kronprinsen til ikke at løbe Royal Run

Omkring klokken 9:30 lagde det helt særlige skib, Kongeskibet Dannebrog, til kaj på Havnepladsen mellem Dokk1 og Navitas. Her samlede flere forbipasserende sig sammen for at byde Kronprinsparret velkommen til byen.

Følg med live herunder:

Kronprinsparret blev også taget imod af rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (Rad.V.) og borgmester Jacob Bundsgaard (S).

- Det er altid festligt, når Kongeskibet kommer til Aarhus. Så det bliver en rigtig god start på den store løbefest, siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (Rad.V.) til TV2 ØSTJYLLAND.

En værdig velkomst

Det er arrangørerne bag Royal Run, der sammen med Aarhus Kommune har fået ideen med at Kronprinsen skulle ankomme i Kongeskibet. De synes nemlig, at kronprinsen skulle have en særlig velkomst her i Aarhus.

Læs også Royal Run starter med royal sejltur: Kongeskibet kommer til Aarhus

- Det er en værdig entré, der giver byens borgere muligheden for at tage godt imod ham nede ved havnen, siger Lars Nielsen, der er en del af arrangørgruppen i Aarhus 1900, som er med til at arrangere Royal Run i Aarhus.

I år har Kronprins Frederik valgt at ankomme til Aarhus i Kongeskibet Dannebrog.

Sidste år ankom kronprinsen i helikopter. Han kom flyvende direkte fra Aalborg, hvor løbet blev skudt i gang, men denne gang starter han det i Aarhus.

Efter modtagelsen på Aarhus Havn fortsætter festlighederne, som for alvor begynder klokken 11:00 på Bispetorv i Aarhus. I alt har 16.000 mennesker meldt sig til det royale løb i Aarhus. På landsplan deltager 80.000. Det er 10.000 mere end sidste år.

00:20 VIDEO: Til sidste års løbefest fløj Krinprinsen til Aarhus i helikopter. Luk video

Program

Oprindeligt skulle Kronprinsen have deltaget på 10 kilometer-distancen, men en diskusprolaps har tvunget ham til i stedet at gå med på 'One mile'-ruten. En gåtur på 1,609 kilometer.

Læs også Diskusprolaps tvinger Kronprinsen til ikke at løbe Royal Run

Kronprinsens skade har betydet, at programmet er blevet lavet om i sidste øjeblik, men ser nu ud som følger:

Program for Royal Run i Aarhus 11.00: One mile – Run

11.10: Familie-mile

11.20: One mile – Walk (Kronprins Frederik deltager)

12.00: 5 km Walk

13.30: 5 km – Run Heat 1

13.40: 5 km - Run Heat 2

14.00: 10 km - Run

Ruter

Der løbes tre forskellige distancer til Royal Run. En mil (1,609 kilometer), 5 kilometer og 10 kilometer. Start og mål er på alle distancer omkring Lille Torv, Store Torv og Bispetorvet.

Ruterne kan ses på kortet her.

Foto: Royal run

Trafik

16.000 løbere og massevis af tilskuere betyder naturligvis også, at der kommer til at være trafikale udfordringer og vejspærringer i løbet af dagen.

Læs også Sådan påvirker royalt løb trafikken

Løbsarrangørerne anbefaler så vidt muligt alle deltagere at komme på cykel eller med offentlig transport.

På Midttrafiks hjemmeside kan du holde dig opdateret på bus og letbane-tider. Bemærk, at Letbanen kører som normalt på helligdage i forbindelse med arrangementet.

På kortet herunder har folkene bag Royal Run angivet, hvornår der er vejspærringer i Aarhus i forbindelse med arrangementet.

Østjyllands Politi er også til stede, og de opfordrer alle til at følge anvisninger for færdslen i Aarhus C.