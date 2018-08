VIDEO: Kronprins Frederik besøger VM i Aarhus

Verdensmesterskabet i sejlsport finder i disse dage sted i Aarhus. Arrangementet, der har været i gang siden starten af august, er gået ind i sin sidste fase, og det betyder også medaljeoverrækkelser.

Derfor var der lørdag kongeligt besøg på Aarhus Ø, da kronprins Frederik lagde vejen forbi.

Kronprinsen ankom klokken 13.00 og blev mødt af blandt andre borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) og præsident i World Sailing Kim Andersen.

Kronprinsen glædede sig især til at fornemme stemningen ved mesterskabet på Aarhus Ø.

- Jeg glæder mig til at se, hvordan det hele ruller, siger kronprins Frederik til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg har hørt og fulgt med i det på sidelinjen på apps og så videre, men at konstatere, at der er en meget god stemning, og at det summer på den rigtige måde, det er for mig vigtigt.

Kronprinsen fik også lejlighed til at prøve kræfter med virtuel sejlsport i form af spillet eSailing. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Hilste på sejlere

Kronprinsen, der er protektor for verdensmesterskabet, skal senere lørdag overrække medaljer til vinderne af 49er, 49erFX og Kiteboard M/W.

Inden da kunne han nå at hilse på nogle af de mange sejlere, der dyster om VM-medaljerne i Aarhus.

Kronprinsen har fået et indtryk af, at Aarhus løfter opgaven som VM-vært rigtig godt.

- Jeg var her i sidste uge og så noget af starten. Det er imponerende.

- Vi har nogle gode faciliteter, og jeg hører også, at sejlerne og deres coaches med flere er meget begejstrede for det, de oplever.

- For os er det ikke så nyt, men for en fremmed, der kommer her første gang, så er det rimelig imponerede, siger kronprins Frederik til Ritzau.

Kronprins Frederik stævnede lørdag ud på Aarhus Bugt for at følge verdensmesterskaberne på nærmeste hold. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Skal se sejladser i følgebåd

Kronprinsen har ikke selv været på vandet, men han skal ud og følge nogle af lørdagens sejladser i en følgebåd.

- Jeg skal ud at kigge på det og se, om Danmark får endnu en medalje, siger han.

Fredag sikrede Anne-Marie Rindom Danmark den første medalje i Aarhus, da hun fik bronze i Laser Radial.

Ud over to medaljemuligheder i 49erFX, så har Danmark også en båd, der blander sig i toppen i katamaranklassen Nacra 17, hvor der er finale søndag eftermiddag.