VIDEO: Kom med ind i forladt hospital

Uhyggelige tomme gange og helt forladte stuer. En kælder med en lang gang.

I videoen øverst kan du komme med ind bag murene på det gamle og nu forladte kommunehospital på Nørrebrogade i Aarhus.

Læs også Hospital lukker snart helt ned: - Som at sige farvel til en gammel ven

Hospitalet blev taget i brug første gang i 1893, og da hospitalet var på sit højeste, var der omkring 5000 ansatte på Nørrebrogade.

Luftfoto af det gamle kommunehospital på Nørrebrogade i Aarhus. Foto: Aarhus Universitetshospital

Bygningerne er tegnet af arkitekt Thomas Arboe, og hospitalet har skiftet navn flere gange gennem de 125 år.

I 2004 blev Århus Sygehus til et hospital fordelt på fem matrikler. Århus Kommunehospital og Århus Amtssygehus fusionerer.

De fem matrikler var: Samsø Sygehus, Odder Sygehus, Marselisborg Hospital, Århus Kommunehospital, Århus Amtssygehus (Odder Sygehus blev ved regionsdannelsen i 2007 sammenlagt med Regionshospitalet Horsens og Brædstrup).

Læs også Gymnasie skruer ned for varmen: Elever og rektor går med huer

I år 2011 fusionerede Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Universitetshospital samt Århus Sygehus og bliver til Aarhus Universitetshospital.

Nu er det gamle kommunehospital tømt for patienter, og det sidste personale er i gang med at flytte det sidste materiel. Det hele skal flyttes til Aarhus Universitetshospital på Skejby Mark. Her er det hele samlet på én adresse.

Læs også Visitationszone atter indført efter massevold

- Det vil være noget lettere at samarbejde med de forskellige specialer, når vi er i samme hus. Det glæder jeg mig rigtig meget til, har overlæge Mahmoud Albarazi tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.

Man kan læse mere om det gamle kommunehospitals historie og se billeder her.

Aarhus Universitets ejendomsfond overtager bygningerne på Nørrebrogade, hvor man vil lave campus.

Læs også Flere enmandsstuer og barselspladser