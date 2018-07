VIDEO: Kendt Aarhus-båd i havn efter 12 års jordomsejling

Naveren er vel sagtens en af landets mest hårdføre både. Siden 1980'erne har den været jorden rundt fire gange. I dag sluttede den seneste af de ture så med ankomsten til den gamle fiskerihavn i Aarhus.

Her var et stort opbud mødt op for at byde besætningen velkommen hjem med flag, musik og sang.

Besætningen blev modtaget med klap og hujen, da de sejlede det sidste stykke ind i havn lørdag middag.

Der var godt fyldt på kajen med tiljublende venner og bekendte til nogle af de mange folk, der har tilknytning til Naveren.

Den nuværende besætning er dem, som byggede skibet tilbage i 80'erne. Båden ankom i dag fra Tunø og var i havn i Aarhus præcis kl. 12.

At båden har kunnet gennemføre hele fire jordomsejlinger er meget unikt. Den har tilbagelagt 115.000 sømil og haft over 1000 østjyder om bord siden 1985.

Usikkert hvornår den sejler igen

- Det er en fantastisk oplevelse, det er helt utroligt. Fordi det også er en fantastisk præstation, at det er lykkes at få båden hele vejen rundt om jorden, siger formand for Naverforeningen Aarhus, Jens Christian Fogtmann, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg synes, at det er et fantastisk skib, og det er en fantastisk mulighed at få lov til at se verden med mange andre mennesker. Lissi Enemark, besætningsmedlem

En af de besætningsmedlemmer, der lørdag fik lov til at sejle Naveren ind i Aarhus Havn, var Lissi Enemark. Hun var om bord på skibet for første gang for 27 år siden, og i denne omgang har hun så sejlet med i 14 dage.

- Jeg synes, at det er et fantastisk skib, og det er en fantastisk mulighed at få lov til at se verden med mange andre mennesker, fortæller Lissi Enemark til TV2 ØSTJYLLAND.

01:13 VIDEO: Lissi og Jens Christian var langt fra alene om at glæde sig over skibets hjemkomst til Aarhus. Se alle dem, der modtog Navaren i Aarhus her. Luk video

Naveren er en fællesejet båd, som mange har en andel i, og mange har så altså også sejlet den undervejs på turene rundt om jorden.

Nu skal den vedligeholdelse, og hvornår den kommer på vandet igen er uvist.

Her ses et af de mange fine øjeblikke fra jordomsejlingen et sted i verden. Foto: Privat

Her ses et af de mange fine øjeblikke fra jordomsejlingen et sted i verden. Foto: Privat

Her ses et af de mange fine øjeblikke fra jordomsejlingen et sted i verden. Foto: Privat