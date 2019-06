VIDEO: Kåde studenter fejrer huen med en tur i springvand

Du har helt sikkert lagt mærke til dem i bybilledet. De kære studenter i åbne vogne, der råber, jubler og i det hele taget bare fejrer deres frihed og eksamen.

Studenterkørslerne er over os, og i Aarhus er der en særlig tradition, som torsdag blev holdt i hævd for fuld udblæsning. Til stor begejstring og morskab for både de unge studenter og de turister, der befandt sig i centrum af byen.

For nær Aarhus Rådhus ligger springvandet 'Agnete og Havmanden', og der er tradition for, at de aarhusianske studenter på deres studenterkørsel runder springvandet for at hoppe i vandet.

Torsdag var det så lige netop, hvad en klasse fra Århus Akademi gjorde.

18 forskellige huer

Mange af eleverne var kun iført undertøj - og så selvfølgelig huen.

En hue der for deres vedkommende er den klassiske hue med det bordeaux-røde bånd, som gives til dem med en almen studentereksamen.

Men rent faktisk findes der hele 18 forskellige slags huer, og de er ikke kun forbeholdt dimittenderne fra det almene gymnasium.

Der findes eksempelvis også huer til både murere, pædagoger og studenter fra teknisk gymnasium. Det skriver TV2.

Huens udvikling

De første studenterhuer blev produceret i 1865 og var sorte med et hvidt bånd, og først nogle år efter gik man over til at bruge den hvide hue med det røde bånd, som oprindeligt var en sommerhue. I 1880'erne begyndte studenterne at bære den som studenterhue.

De første til at bære andre huer ud over dimittenderne fra det almene gymnasium var HF'ere, HTX'er og HHX'er. Disse gymnasielle uddannelser blev oprettet i 1970'erne.

Og nu er vi så oppe på 18 huer.

Du kan få et overblik over dem herunder:

STX. Har man gennemført en almen studentereksamen, får man en hue med bordeaux bånd. Foto: clseifert.com

HHX. Har man gennemført en merkantil studentereksamen, får man en hue med det kongeblå bånd. Foto: clseifert.com

HTX. Har man gennemført en teknisk studentereksamen, får man en hue med det marineblå bånd. Foto: clseifert.com

Fem fag. Hvis man har haft fem fag på højniveau på en gymnasial uddannelse, kan man få en sort hue. Foto: clseifert.com

HF. Har man gennemført en højere forberedelseseksamen, får man en hue med det lyseblå bånd. Foto: clseifert.com

EUX. Har man gennemført både en erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse, får man en hue med det lysegrå bånd. Foto: clseifert.com

EUD. Har man gennemført en erhvervsuddannelse, får man en hue med det mørkelilla bånd. Foto: clseifert.com

STU. Har man gennemført en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, får man en hue med det stribede bånd. Foto: clseifert.com

SOSU-assistent. Har man gennemført social- og sundhedsassistentuddannelsen, får man en hue med et lilla bånd. Foto: clseifert.com

SOSU-hjælper. Har man gennemført uddannelse som social- og sundhedshjælper, får man en hue med et lyselilla bånd. Foto: clseifert.com

Pædagog. Har man gennemført pædagoguddannelsen, får man en mørkelilla hue. Foto: clseifert.com

PAU. Har man gennemført uddannelsen som pædagogisk assistent, får man en hue med et orange bånd. Foto: clseifert.com

Landmand. Har man gennemført uddannelsen som landmand, kan man få to forskellige huer. Den ene er helt brun (som denne). Foto: clseifert.com

Landmand. Huen til de landmandsuddannede kan også være hvid og have et grønt bånd. Foto: clseifert.com

Gartner. Har man gennemført uddannelsen som gartner, får man en grøn hue. Foto: clseifert.com

Ernæringsassistent. Har man gennemført uddannelsen som ernæringsassistent, får man en hue med et gult bånd. Foto: clseifert.com

Murer. Har man gennemført uddannelsen som murer, får man en hvid/beige hue. Foto: clseifert.com

Frisør. Har man gennemført en uddannelse som frisør, får man en hue med et lyserødt bånd. Foto: clseifert.com