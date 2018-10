VIDEO: Julemanden besøgte strøget to måneder før jul

Ho, ho, hoooo, så blev det oktober! Med godt to måneder til jul kan man allerede nu købe brændte mandler og julepynt et utal af steder.

Om det er en god strategi er der blandede meninger om ifølge en ekspert i detailhandel. Der er nemlig stadig flere mærkedage, før vi går ind i julemåneden.

- Inden julen kommer Halloween og Black Friday, så det undrer mig, at man ikke giver plads til de begivenheder. Det er meget tidligt, og kunderne kan gå træt i det, sagde Dorte Wimmer fra Retail Institute Scandinavia tilbage i september til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND sendte julemanden et smut forbi strøget for at sprede julestemning.