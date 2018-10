VIDEO: Hør Kronprinsens tale til Kløvedal

Kronprins Frederik var onsdag på rundtur i Aarhus.

Først skulle han indvi sin fødselsdagsgave fra Aarhus Kommune - et egetræ på tolv meter.

Herefter begav Kronprins Frederik sig mod Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor han åbnede en udstilling om forfatteren og langturssejleren Troels Kløvedal.

Læs også Mikkel Beha om sin syge far: - Han bliver ved med at nyde livet

Frihedens værksted

Udstillingen hedder 'Frihedens Værksted', og den sætter ord og billeder på Kløvedals rejser med Nordkaperen.

Her vil publikum kunne se en blanding af fotos, videoer og kultur- og naturhistoriske genstande, som Kløvedal har haft med hjem fra sine mange rejser.

Udstillingen er lavet i tæt samarbejde med den 75-årige opdagelsesrejsende, som i 2016 blev ramt af nervesygdommen ALS.

Du har tryllebundet os igennem årtier. Mange har kunne mærke din passion for at sejle og leve og for at tage dig friheden. Kronprins Frederik

Også i Kronprins Frederiks tale før åbningen gik ordet 'frihed' igen.

- Du har tryllebundet os igennem årtier. Mange har kunne mærke din passion for at sejle og leve og for at tage dig friheden, sagde Kronprins Frederik.

Kronprins Frederik fik tilsyneladende øje på et kendt ansigt til åbningen af 'Frihedens Værksted'

Kronprinsen har selv sejlet med Nordkaperen på Guldborgsund.

- Men det var dog nok til at mærke, hvor din frihed er.

En besynderlig relation med kongehuset

Også Troels Kløvedals søn, Mikkel Beha, var med til åbningen.

- Det er meget ovevældende. Og det er underligt forstået på den måde, at alt det, vi ser i den her udstilling, er vores hverdag. Det er jo ikke et afsluttet kapitel. For os er det bare Nordkaperen, der ligger og sejler rundt ude i Indonesien i øjeblikket. Og alt tingeltangel hjemme fra min fars bondegård. Det er som at sidde og se i fotoalbummet og så se det foldet ud i kæmpe stor stil, siger Mikkel Beha til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er jo også overvældet og tænker, om der er nogen, der gider at kigge på en hvaltand, som han har haft liggende i skuffen de seneste 30 år. Mikkel Beha, søn af Troels Kløvedal

Han vurderer, at hans far er meget tilfreds med udstillingens resultat.

- Han har jo arbejdet tæt sammen med de folk, der har lavet den, så den er blevet lige som han kunne drømme om. Han er jo også overvældet og tænker, om der er nogen, der gider at kigge på en hvaltand, som han har haft liggende i skuffen de seneste 30 år, siger Mikkel Beha.

Da min mor og far købte Nordkaperen sammen med nogle venner i 1967, startede de stort set med at skrive ’Al magt til folket’ på den. Mikkel Beha, søn af Troels Kløvedal

Ifølge sønnen lå det ellers ikke i kortene, at Troels Kløvedal skulle udvikle et tæt forhold til kongehuset.

- Det er kommet et eller andet besynderligt fællesskab mellem min far og kongehuset. Da min mor og far købte Nordkaperen sammen med nogle venner i 1967, startede de stort set med at skrive ’Al magt til folket’ på den. Men de har fået en tæt relation gennem årene. Jeg tror, at det er ved en fælles kærlighed til Danmark, vores historie og verden. Det tror jeg, at kronprinsen viser ved at være her i dag. De værdsætter den historie, som min far har været ude at fortælle, siger Mikkel Beha.

00:56 VIDEO: Her kan du se Kronprinsen og de mange børn kaste jord på træet. Luk video

Vigtigt budskab til alle

- Når man har levet så mange år så tæt på naturen, set verden og havene forandre sig, og fået nye horisonter med på, hvad der kendetegner det gode liv, så er der et vigtigt budskab til os alle på mange planer, har museumsdirektør Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum i Aarhus, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

02:50 VIDEO: Hør leder af Naturhistorisk Museum, Bo Skaarup, fortælle mere om den kommende udstilling her. Luk video

Naturhistorisk Museum og M/S Museet for Søfart i Helsingør har fået 6,9 millioner kroner af Nordea-fonden til udstillingen.

I oktober 2019 flytter den videre til M/S Museet for Søfart.

I 2015 mødte TV2 ØSTJYLLAND Troels Kløvedal på hans firlængede bindingsværksgård på Djursland. Det var i programmet 'Mit andet jeg'. Det kan du se herunder: