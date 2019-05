VIDEO: Hør elevers klimasang

Legetøjsboder, bordfodbold og klimakoncert.

Bindslevs Plads i Silkeborg var tætpakket med aktiviteter, da pladsen torsdag dannede ramme for en stor markedsplads.

Bag arrangementet stod eleverne på Hvinningdalskolen i Silkeborg.

De fejrede kulminationen på en temauge om FN’s verdensmål med fokus på klima og bæredygtighed.

Eleverne havde blandt andet produceret et hjemmelavet bordfodboldspil, som udelukkende er lavet af genbrugsmaterialer.

I boderne kunne man blandt andet finde et hjemmelavet bordfodboldspil, der var lavet af vinpropper, gammelt træ og en kasse. Alt sammen for at sætte fokus på, hvordan man genbruger ting på den bedste måde.

- Vi har lavet en masse underholdning til de mindre børn. Legetøjet er lavet af gammelt træ og andre genbrugsting, fordi vi gerne vil fokusere på, hvad man kan genbruge, siger Sara Dohn, der er elev på Hvinningdalskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vores fremtid

Udover de mange sjove aktiviteter har eleverne på udskolingen også udarbejdet modeller og løsninger til at tænke mere klimavenligt, og det er noget, eleverne har en mening om.

- Det er vores fremtid, det afhænger af, vi skal handle nu. Jorden har det ikke godt, det er tydeligt, siger Andreas Søgaard Bøge, der er elev på Hvinningdalskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Modellen her skal vise, hvordan et samfund vil se ud uden bæredygtigt energi.

Han har lavet en visuel model af et samfund med og uden bæredygtig energi for at vise hvilke konsekvenser, det har for et samfund, hvis de ikke prioriterer grøn energi.

- Det er jo tydeligt, at det går galt, hvis vi ikke gør noget, siger Andreas Søgaard Bøge.

Løft i flok

’Vi står sammen og løfter i flok, der er en verden, der skal reddes, før det går amok’ lød det fra scenen på Bindslevs Plads.

En gruppe elever fra skolen har skrevet deres egen klimasang, som de optrådte med foran de mange fremmødte, som også inkluderede forældre og bedsteforældre.

I løbet af temaugen har eleverne lært om alt fra affaldssortering til at spare på vandet, når man går i bad.

For hele temaugen har lært eleverne, at det handler om at løfte i flok.

- Min generation kommer til at være opmærksom på klimaet. Det er noget, vi skal tilpasse i vores hverdag, siger Andreas Søgaard Bøge.

Eleverne på Hvinningdalskolen har den sidste uge stået sammen om at redde klimaet.