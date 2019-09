VIDEO: Historisk skib i problemer under kraftig vind

Den gamle kendte hjuldamper Hjejlen havde tilsyneladende for meget fart på, da den skulle lægge til ved en bro lørdag eftermiddag.

På grund af kraftig pålandsvind og motorproblemer drev skibet ind mod sivene og satte sig fast i det lave vand ved bredden.

De skal altså passe på det gamle skib. Heldigvis kom ingen noget til, og de fleste tog det med et smil på læben. Maiken Pedersen, øjenvidne

En af vidnerne til episoden var Maiken Pedersen, der sammen med sin mand befandt sig i deres egen båd på stedet.

- Vi ser, at Hjejlen kommer sejlende med ret meget fart på, selvom den skal ind til bådebroen og have passagerer med. Den ender da også med at sejle forbi lige ind i sivene længere fremme, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Du kan se, hvordan det så ud i videoen øverst på siden.

Stærke mænd trak skibet fri

Et besætningsmedlem hoppede herefter ud med et reb for at trække Hjejlen fri. Uden held.

Hjuldamperen sad godt fast og var tæt på at gå helt på grund. Heldigvis trådte passagerer og Maiken Pedersens mand til.

Læs også Pariserhjul og sejlskibe kom og gik - The Tall Ships Races er forbi

I fællesskab fik de skibet fri.

- De skal altså passe på det gamle skib. Heldigvis kom ingen noget til, og de fleste tog det med et smil på læben, siger Maiken Pedersen.

Hjejlen var skræmmende tæt på bådebroen, da den sad fast i sivene. Foto: Privat

Havde også motorproblemer

I omkring 10 minutter sad Hjejlen fast. Ud over den kraftige vind var der efter sigende også problemer med motoren.

Det forklarer skipper på Hjejlen, Steen Pedersen, til Midtjyllands Avis.

- Vi havde problemer med at slå motoren i bak, og derfor sejlede vi forbi broen. Det var såmænd ikke så dramatisk, som det måske så ud til, og ingen kom noget til og der skete ingen skade. Heldigvis var der nogle mænd om bord, der tilbød at hjælpe med at trække os fri igen, siger han til avisen om årsagen til kollisionen med sivene ved Ludvigslyst.