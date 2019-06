VIDEO: Her skal en å forvandle provinsby til storby

Tilbage i 1900-tallet gik der en å gennem Horsens Midtby. Den blev lukket ned, fordi den efter sigende lugtede og var til stor gene for omkringboende.

Men nu er åen måske på vej tilbage.

Står det til kommunens borgmester Peter Sørensen, er der ingen tvivl om, at åen skal tilbage. Derfor har han i flere år haft en å øverst på ønskesedlen.

Nu er visionen tættere på at blive til virkelighed end nogensinde før.

Tirsdag aften behandlede Plan- og Miljøudvalget nemlig et forslag, der blandt andet beskriver, hvordan åen skal løbe gennem midtbyen.

- Vi vil koble hele havneområdet, som vi udvikler lige nu, sammen med hele midtbyen. Jeg vil også have fjorden tættere på. Vand skaber bare et bedre miljø, siger Peter Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmesteren er ikke den eneste i kommunen, der mener, at en å midt gennem Horsens ville være en god idé.

Konklusionen fra kommunens rådgivere lyder nemlig på, at det er oplagt at etablere et å-forløb på strækningen fra inderhavnen via Åboulevarden til Rådhustorvet.

- Derfor håber jeg, at Plan- og Miljøudvalget hurtigst muligt sætter gang i arbejdet med at få lavet en masterplan for omdannelsen af å-kvarteret, så vi kan få opfyldt drømmen om ”åen tilbage til byen”, lyder det fra borgmesteren.

Kommunens rådgivere fik i 2018 til opgave at vurdere fire mulige linjeføringer for videreførelsen af Bygholm Å fra inderhavnen og frem til den eksisterende å.

Den endelige beslutning om, hvorvidt det er noget, man ønsker at gå videre med, kan ske på et byrådsmøde den 17. juni.

Gågade ændres

Ikke nok med at der skal være en å gennem midtbyen, er Horsens Kommune også i fuld gang med at bygge markant om på byens gågader ved Torvet, Jessensgade og Søndergade.

Det er også planen at bryde vinden på gågaden med en stor gruppe træer, og der er også planer om at implementere vand. Til sidst skal der også skiftes belægning, så der måske i fremtiden kan afholdes koncerter, teater eller noget helt tredje.

Trampoliner er en af de ting, der er blevet etableret i gågaden, siden byudviklingen blev sat i gang sidste år.

Selvom projektet stadig er i sin begyndelse, er borgerne i Horsens positive over at få noget mere liv i gågaden om aftenen.

- Jeg glæder mig, fordi så kan jeg prøve nogle nye ting, siger Anna Pham, der var på en gåtur med sin mor i Horsens.

Arbejdet med byomdannelsen forventes færdigt i sommeren 2019.

