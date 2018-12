VIDEO: Her er Østjyllands (måske) største sten

TV2 ØSTJYLLAND kunne for nylig fortælle historien om landmanden Thomas Bent Andersen, der gennem længere tid havde følt sig generet af en sten, når han kørte med sin plov på marken i Hørning.

Det viste sig at være en 27 ton tung og omtrent 20.000 år gammel sten, der sandsynligvis har migreret fra Norge til Hørning under den sidste istid.

Læs også 27 ton tung sten dukket op på østjysk mark

Den store sten i Hørning er dog ikke tæt på at være den største sten i Østjylland.

Den titel er der to kæmpesten, der slås om, fortæller Henrik Granat, der er geolog ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Basse på 80 ton

Den ene af dem kan man finde i en nedlagt grusgrav i Assendrup. Stenen er lidt over 6 meter lang. I den ende er stenen små 4 meter meter i bredden, mens den spidser til i den anden ende.

Assendrupstenen har en omkreds på over 16 meter og vejer - sandsynligvis - omkring 80 ton.

- Det kan godt ske, at det er Østjyllands største sten. Den er stor og flot. Den konkurrerer mod Skæringstenen, der vejer 86 ton. Udfordringen er, at vi ikke ved, hvor meget af Assendrupstenen, der ligger under terræn, siger geolog Henrik Granat til TV2 ØSTJYLLAND.

Han får jævnligt henvendelser fra folk, der gerne vil fortælle om store sten på deres ejendom. Der er nemlig konkurrence om at have den største sten.

En kæmpesten er defineret som en sten, der er mindst fire meter på den længste led. Ifølge Henrik Granat findes der lige omkring 105 kæmpesten i Danmark.

Et hit ved børnefødselsdage

Assendrupstenen er kommet til netop Assendrup med indlandsisen, mener Henrik Granat.

- I ældre tid mente man, at det var trolde, der havde kastet kæmpe sten mod kirker, men jeg er ret sikker på, at den er kommet med indlandsisen. Jeg gætter på, at bjergarten er ålandsgranit fra Ålandsøerne (øgruppe i den nordlige del af Østersøen, red.).

Kvægavler Bent Sørensen købte ejendommen på Assendrupvej 12 i Assendrup for 31 år siden. Ved den lejlighed fik han kæmpestenen med i købet.

- Jeg ved ikke, hvad der ligger under, så jeg har nogle gange snakket om at prøve at grave den fri, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Indtil videre er det dog blevet ved snakken, og kæmpestenen er i stedet blevet lidt af en attraktion.

- Når vi har haft børnefødselsdag, er vi altid endt her, og der kan være 20 børn oppe på stenen, lyder det fra Bent Sørensen.

Fyn har den største

Hvis man gerne vil se kæmpestenen i Assendrup, skal man bede Bent Sørensen om lov, pointerer Henrik Granat.

- Den ligger på en privat mark, så man skal spørge ejeren, hvis man vil besøge den. Man kan ikke bare komme med en stor turistbus uden at spørge først, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Danmarks største sten er den tusind ton tunge Dammesten - eller Damesten - på Fyn.

I 1800-tallet var man i tvivl, om Dammesten var en del af jordens overflade, der stak op, eller en løs sten. Den daværende statsgeolog blev derfor sat til at undersøge sagen. Foto: TV2 Fyn