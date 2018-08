VIDEO: Folkevognsboble cruiser rundt på Silkeborg-søerne

Folkevognsboblen er en ikonisk bil, som ofte kan ses køre rundt på de danske lande- og motorveje. I Silkeborg er der en speciel en af slagsen, som ikke kun kan ses på land. Den kan nemlig sejle.

- Det er en ganske almindelig folkevogn med en skrue på, men den har så meget opdrift, at det ikke er nogen problemer, siger Peter Lindner, der ejer den sejlende bil, til TV2 ØSTJYLLAND.

Folk synes det er spændende, fordi en normal folkevogn jo kommer kørende. Peter Lindner, ejer af den sejlende VW.

Bilen er en klassisk blå folkevognsboble. Den er fra 1967 og kan køre 80-90 km/t på land. Til vands er hastigheden omkring 5 knob - cirka 10 km/t.

Peter Lindner fortæller, at han har interesse for amfibiekøretøjer, og at han har monteret skruen på folkevognsboblen for sjov.

- Folk synes det er spændende, fordi en normal folkevogn jo kommer kørende, siger Peter Lindner.