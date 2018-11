VIDEO: Flotte dronebilleder og vild fængselsflugt i Horsens

Torsdag aften blev FÆNGSLET i Horsens meget mere farverigt.

Her var der nemlig premiere på et nyt, stort lysprojekt, der fremover vil lyse det gamle statsfængsel op, så det kan ses på lang afstand.

At vi i dag tør kaste lys på den her bygning fortæller noget om, at vi har genrejst os selv og gentænkt os selv som samfund. Peter Sørensen (S), borgmester, Horsens

Der er tale om en lyssætning, som oplyser vestfacaden ved brug af såkaldte wash-lyskilder, mens fire særlige lyskegler også kaster lys på bygningen. Lyskeglerne kan danne forskellige mønstre, dreje og give lyseffekter i fængselsgården og op i himlen.

- Et lysende fyrtårn skal ses langvejs fra og vise vej i mørket, siger direktør af FÆNGSLET Astrid Søes Poulsen.

I forbindelse med torsdagens premiere var der blandt et show af Komediehuset og arkitektfirmaet Kollision, som står bag ideen med at sætte lys på Fængslet.

Lys i mørket

Indtil 2006 husede fængslet i Horsens nogle af landets hårdeste kriminelle, og i den tid var lyset altid tændt om natten.

- Jeg synes personligt, at det er en fantastisk mulighed, fængslet har fået - at kunne lyse byen op igen på den måde, siger eventkoordinator Nana Renée Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Horsens' borgmester Peter Sørensen (S) mener, at fængslet er et symbol på Horsens, og borgmesteren ser stor symbolik i at lyse det op igen.

- At vi i dag tør kaste lys på den her bygning fortæller noget om, at vi har genrejst os selv og gentænkt os selv som samfund, og at vi rent faktisk er gået hen og blevet stolte af det her hus, som før på mange måder trak byen lidt nedad, siger Peter Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Til at starte med er det vest- og nordfacaderne, der bliver oplyst, men planen er, at alle fire sider kan blive lyst op.

FÆNGSLET vil fra i dag være oplyst i de mørke timer hele året rundt - dog ikke om natten.

