VIDEO: 300 samlet til morgensang: Man bliver glad af synge

Omkring 300 var her til morgen mødte op på Dokk1 i Aarhus til morgensang.

- Det er en tradition, vi har haft i omkring seks år, fortæller Christina Holm Dahl fra Sangkraft Aarhus.

Normalt holder de morgensangen til Aarhus Festuge i Aarhus Domkirke, men det kunne de ikke i år, da orglet er i gang med at blive restaureret.

- Vi vil udbrede sang til børn og unge, men også voksne i Aarhus, siger Christina Holm Dahl.

Og grunden til sang er godt – er forholdsvis enkel.

- Man bliver glad af at synge. Videnskaben viser også, at det er sundt. Man føler et fællesskab med dem, man er sammen, siger Christina Holm Dahl.

Derfor er rådet klart.

- Kom godt i gang med dagen med et booost.

I morgen er der fællessang både på Rådhuset kl. 8.15 og Dokk1 klokken 9.