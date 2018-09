VIDEO: Få en tur på den nyindviede supercykelsti

Mandag blev den fire kilometer lange supercykelsti mellem Lisbjerg og Skejby indviet.

Cykelstien har kostet 98 millioner kroner. TV2 ØSTJYLLAND var med til indvielsen. Øverst i artiklen kan du få en tur på cykelstien.

Den nye cykelsti er anlagt sammen med Letbanen og følger Letbanens forløb mellem Lisbjerg og Skejby. Det betyder blandt andet, at man som cyklist kan undgå de store højdeforskelle på den bakkede strækning.

Jesper Peter Hansen fra Hvidsten var at finde på supercykelstien.

- Jeg bruger den allerede. Jeg har brugt den i to år med stor fornøjelse. Det er rigtig herligt, at den nu bliver indviet, så der kommer opmærksomhed på den.

Han mener, at cykelstien kan være med til at ændre på, om flere vælger cyklen fremfor bilen.

- Det er sådan noget, vi skal have for at få folk til at flytte bagdelen fra sæde til sadel, fortæller Jesper Peter Hansen, Hvidsten.

