VIDEO: Få den sidste tur med ikoniske King Kong

Her i efterårsferien er der særligt travlt ved en helt bestemt forlystelse i Djurs Sommerland.

Det er nemlig ved at være allersidste chance, hvis man skal nå at prøve en tur i de ikoniske bananbåde i forlystelsen Jungle Safari, inden den lukker og slukker om fem dage.

Læs også Ikoniske King Kong brøler snart for sidste gang

Én af de gæster der i dag, tirsdag, havde King Kong og resten af Jungle Safari øverst på to-do-listen, var Jeppe Højgaard fra Aarhus. Han har elsket forlystelsen lige siden den åbnede i 1993.

- Det var dejligt at få en tur i den, selvom det var sidste tur. Det er lidt ærgerligt og vemodigt, at den lukker, men jeg forstår godt, der skal noget nyt til, siger Jeppe Højgaard, som er fra Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeppe Højgaard fra Aarhus kan huske, da Jungle Safari åbnede i 1993.

I 27 år har den brølende King Kong ellers skræmt og henrykt børn og voksne. Nogle af dem der i dag også tog turen for sidste gang, er Linett Sjøgren Nielsen og hendes børn.

- Vi har taget turen helt fra Jels i Sønderjylland, og på vej herop talte vi om, at vi skulle prøve Jungle Safari for sidste gang, så det er meget nostalgisk i dag, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Linett Sjøgren Nielsen og hendes to drenge og niece er kommet helt fra Jels i Sønderjylland for at hilse på King kong en sidste gang.

King Kong og bananerne er slidte

Efter 27 sæsoner er Jungle Safari ved at være slidt og svær at vedligeholde, lyder det fra direktør i Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen.

- Den har ikke helt det niveau, som vi gerne vil have i Djurs Sommerland fremover. Vi er kommet til den konklusion, at Jungle Safari skal sejle sin sidste tur, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Den sidste tur i de gule bananbåde sker søndag den 20. oktober. Det er forlystelsesparkens sidste åbningsdag i 2019.

Hvis du læser denne artikel, er der gode odds for, at du har set aben, der surfer på en skildpadde i Jungle Safari. Foto: Djurs Sommerland

Ifølge et estimat af Djurs Sommerland har King Kong brølet af omkring 10 millioner gæster, og direktør Henrik B. Nielsen er klar over, at det er en ikonisk forlystelse, han nu lukker.

- Vi ved godt, at det er en forlystelse, som mange har et forhold til. Vi er opmærksomme på, at nogle bliver kede af det. Vi er opmærksomme på de følelser, mange har til forlystelsen, siger Henrik B. Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Bettina frygter for sin datters fremtid: Kommune vil spare på de svageste børn

Hej til ny, stor forlystelse

Farvellet til Jungle Safari er dog ikke en trist nyhed, mener direktøren for Djurs Sommerland. Han vil i stedet gerne tease for en ny, stor forlystelse, der skal træde i King Kongs sko.

- Når vi lukker Jungle Safari er det et skridt i forhold til, at der kommer noget nyt, som er meget bedre. Det er en del af en kabale, som vi skal have til at gå op. Der kommer noget, som folk godt kan glæde sig til, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Indtil videre vil Henrik B. Nielsen gerne have lov til at være hemmelighedsfuld omkring den kommende forlystelse, så børn og barnlige sjæle må vente i spænding, indtil han er klar til at fortælle mere.

Han kan dog afsløre en enkelt ting.

- Det er et stort projekt, vi har gang i, og det kommer til at tage to år at lave det. Og det kommer ikke til at indeholde en gorilla, men der kommer til at være noget vand, siger Henrik B. Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Genbrugsplads: - Børn kan lære deres forældre om affaldssortering

Da det er så stort et projekt, sommerlandet kaster sig ud i, vil direktøren først løfte sløret for, hvad den nye forlystelse er om et år.

I den mindre farlige ende af forlystelsen Jungle Safari finder man denne elefant med sin unge. Foto: Djurs Sommerland