VIDEO: For et år siden blev letbanen udskudt - og 5.000 kransekager var i fare

5000 letbane-kransekager, som endte med at blive delt gratis ud, som en eftervirkning af, at den store åbningsfest af Aarhus Letbane blev aflyst. I dag er det præcis ét år siden, at den åbningsfest blev afblæst.

Dette skete efter, at der i forvejen havde været en del polemik omkring letbanen.

Årsagen til, at åbningsfesten blev aflyst var dels, at Aarhus Letbane ikke levede op til kravene om fremtidigt vedligehold, og dels fordi Trafikstyrelsen ikke var tilfreds med dokumentationen af sikkerhedsarbejdet, som var udført af operatøren Keolis.

Hvordan festen kunne blive aflyst med så kort varsel havde daværende direktør for Aarhus Letbane følgende forklaring på:

- Jeg har anmærkningsfri rapport på, at sikkerheden på Aarhus letbane er i orden. Det andet er min operatør Keolis, hvor vi i foråret bliver opmærksomme på, at de har nogle problemer. Her beder vi dem om at stramme op og giver dem et alvorligt varsel for seks uger siden, sagde Claus Rehfeld Moshøj til TV2 ØSTJYLLAND.

01:09 VIDEO: En af gæsterne til den aflyste åbning var kommet langvejs fra for at opleve letbane-premieren. Videoen er fra 23. september 2017. Luk video

Borgmester: Uforståeligt!

Også borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S) var skuffet over, at Aarhus Letbanes åbning måtte udskydes.

- Det er uforståeligt, at man på tværs af myndigheder ikke kan finde ud af at løse den her opgave, og derfor har jeg også bedt om at få lavet en redegørelse, der beskriver det forløb, der har været, og de beslutninger, der er truffet – og også hvem, der har vidst hvad på hvilke tidspunkter, udtalte han på daværende tidspunkt.

Men det var ikke kun folkene bag Aarhus Letbane eller borgmesteren, der var skuffede over, at åbningen blev udskudt.

Også Aarhus og Omegns Bagerlaug havde lagt mange kræfter i åbningen. De havde sørget for 1500 boller og 5000 kransekager, som de endte med at uddele gratis til borgere på biblioteket på Dokk1 i stedet.

- Kransekagen smager jo lige godt, om den (åbningen, red.) er aflyst eller ej, udtalte oldermand, Aarhus og Omegns Bagerlaug.

1500 boller og 5000 kransekager var gjort klar til letbane-åbningen for præcis et år siden.

Og kagerne blev heldigvis også afsat, selv om de ikke blev serveret på festpladsen som planlagt.