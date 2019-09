VIDEO: Elever konkurrerede i at være bedst til at redde liv

En bil er kørt galt i Randers og landet på hovedet.

Føreren af bilen er landet på maven uden for bilen, og der er samtidig begyndt at løbe benzin ud af bilen.

Hvordan får man den skadede passager væk fra den potentielt sprængfarlige bil, uden at personen kommer yderligere til skade?

Det var et af ti scenarier, som 60 elever i dag skulle forholde sig til ved Elev Game i Randers, som er DM i ambulanceredning.

Der er ikke nogen forberedelsestid. Det føles meget nært og realistisk, og det skal bare gå stærkt, siger Louise Markussen, der i dag deltog i DM i ambulanceredning i Randers. Foto: Thomas Gam Nielsen

- Man får lov til at dumme sig, så man ved, hvordan man skal gøre det rigtigt, når man kommer ud i en virkelig situation. De er rigtig gode til at lave det så realistisk som muligt, siger ambulancebehandlerelev ved Falck Randers, Louise Markussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er 10. gang, at det såkaldte Elev Game finder sted i Randers. Dagen er en blanding af benhård konkurrence mellem holdene og feedback fra dommere, som voterer undervejs.

- Det er rart at få lov til at snakke højt og få tilbagemelding bagefter. Vi tilbagemelder også i virkeligheden, når vi har været på en tur - hvad gik godt, og hvad kunne vi gøre bedre. Men her anlayserer vi situaitonen meget mere, siger Louise Markussen.

Bedre ambulancefolk

- Det startede for ti år siden, at mig og en kollega blev enige om, at vi gerne ville gøre noget for eleverne, der var anderledes end det, de bliver udfordret på nede på skolen, så derfor valgte vi at holde det her event, fortæller medarrangør og ambulancebehandler, Rasmus Kannegaard, fra Falck i Hornslet.

- Det gør i sidste ende, at vi får nogle bedre ambulancebehandlerelever, men også at de synes, at det er spændende at tage uddannelsen, uddyber han.

De 60 elever er blandet på tværs af årgange og praktiksted, og det giver god mening for Louise Markussen.

- Jeg synes, det er en kanon opgave, og det giver et godt samarbejde, at man arbejder sammen med elever på tværs af årgange, fordi man kan bidrage med forskellige ting, siger hun.

Mange vil redde liv

Ambulancerbehandler-uddannelsen varer 3,5 år, og den er meget populær, lyder det fra områdelederen for Falck Djursland og Kronjylland.

- Når jeg skal bruge et hold på ti elever, så jeg har 200 ansøgere. Der er mange, som søger igen, siger områdeleder Jan Kjær Madsen og tilføjer:

Ambulanceredderfaget er en blanding af teori og masser action. Jan Kjær Madsen, Områdeleder for ambulance, Falck Djursland og Kronjylland

- Ambulanceredderfaget er en blanding af teori og masser action. Det gør, at vi har mange unge mennesker, som søger ind som ambulancebehndler. Lige fra folk, som har læst på uni til folk, som har en folkeskoleuddannelse og har haft egen virksomhed bagefter.

Man skal være 21 år for at søge ind på uddannelsen.

