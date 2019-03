VIDEO: Dyrepassere pudser vinduer på dybt vand

Flotte fisk i alle størrelser og farver blandt planter og sten er umiddelbart det første, man lægger mærke til, når man kigger ind i et akvarie.

Men hvis ikke glasset i mellem fisk og besøgende bliver pudset, kan det være svært at kigge ind.

I Kattegatcentret er en gruppe dyrepassere fra hele landet ved at tage et dykkercertifikat, så de både kan vedligeholde akvarierne og fodre fiskene. Certifikatet gør det også muligt at håndfodre fisk, der skal have en speciel foder eller medicin.

Det er først nu, at jeg har mulighed for at komme ned til fiskene, så det glæder jeg mig til Jakob Rasmussen, dyrepasser

- De skal lære at dykke under sikre forhold og lave nogle opgaver - for eksempel at pudse vinduerne og løfte sten. I akvariet skal de kunne tilse og behandle fisk og planter, fortæller brandmand og dykkerinstruktør Kim Berg.

Jobmuligheder i fremtiden

Kurset gør dyrepasserne i stand til at dykke ned til 9 meter i lukkede miljøer.

- Når vi har en fodring, skal vi både have en dykker, en lineholder på overfladen til at stå for sikkerheden og så en speaker, der står og fortæller vores gæster om fiskene. Det er først nu, at jeg har mulighed for at komme ned til fiskene, så det glæder jeg mig til, fortæller dyrepasser i Nordsøen Ocenarium, Jakob Rasmussen.

Amanda Pade er til daglig dyrepasserelev i Kattegatcentret og tidligere sportsdykker.

En anden af deltagerne på dykkerkurset er Amanda Pade, der er dyrepasserelev i Kattegatcentret.

- Halvdelen af jobbet i akvarier er at gøre rent, og det er også en rigtig stor del af vores formidling. Det glæder jeg mig rigtig meget til at kunne tage del i, fortæller hun.

Men et dykkercertifikat har også andre fordele.

- Det kommer også til at gøre en forskel for mine jobmuligheder i fremtiden, fortæller Amanda Pade.

Udmattende og spændende

Amanda Pade er dog ikke helt på bar bund i det dybe vand. Hun er tidligere sportsdykker, men det gør det nødvendigvis ikke lettere at tage et erhvervsdykkercertifikat.

Kim Berg er instruktør på dykkerkurset, men til daglig arbejder han som brandmand hos Østjyllands Brandvæsen.

- Sportsdykning og erhvervsdykning er bestemt ikke det samme. Jeg regnede med, at jeg bare skulle flyve igennem det hele. Jeg er den, der har langt mest dykkererfaring, men jeg er den, der har været absolut dårligst, fortæller hun.

- Det har været udmattende men sindssygt spændende.