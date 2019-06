VIDEO: Dronningen ankommer til sin østjyske ferie

Traditionen tro holder Dronningen sin sommerferie på Marselisborg Slot. Tirsdag formiddag ankom hun med følge til Aarhus ombord på Kongeskibet Dannebrog.

Dronningen kan lede, er dygtig og populær. Hun er nede på jorden og ganske almindelig, synes jeg. Ruth Münster, Aarhus

Hundredevis tog imod hende med flag og blomster.

- Dronningen kan lede, er dygtig og populær. Hun er nede på jorden og ganske almindelig, synes jeg, lød det fra en af de fremmødte, Ruth Münster, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ruth Münster var også mødt op for at se sin svigerdatter spille i det orkester, der akkompagnerede Dronningens ankomst.

Skulle se Dronningen for første gang

Flere andre var i første omgang ikke troppet op for at se Dronningen, men benyttede muligheden til en anderledes oplevelse.

Blandt dem var Andrea Høgh-Pedersen med sønnen Hector. De var faktisk i området for at lege på Dokk1, men benyttede muligheden for et kongeligt glimt.

- Vi så soldater og politimænd hernede, og det fangede især Hectors interesse. Dronningen går vi ikke så meget op i, men Hector har aldrig set hende, så det kunne da også være meget sjovt. Så det skulle vi prøve, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Andrea Høgh-Pedersen og sønnen Hector var egentlig ikke i første omgang på havnen for at se Dronningen, men slog to fluer med et smæk.

Slottet er lukket under ferien

På havnekajen stod faktisk også en, der kender Dronningen mere indgående end de fleste. Ole Jepsen ejer nemlig den frisørsalon i København, som Hendes Majestæt bruger.

- Man vænner sig til at være i nærheden af hende. Hun er ligetil og nem, når man ved, hvordan man skal tackle situationen, fortalte Ole Jepsen.

Det er Ole Jepsens kompagnon i frisørsalonen, der har det fornemme hverv at klippe Dronningen.

I de kommende tre uger er Dronningen så langt væk fra frisøren og København.

Hun bliver på Marselisborg indtil den 16. juli.

Under hendes ferie er slottet lukket, men man kan opleve Livgardens vagtskifte hver dag kl. 12.

Der bliver også tid til lidt arbejde for Hendes Majestæt. På lørdag skal hun eksempelvis til kranselægning og mindegudstjeneste i anledning af Hvidsten-gruppens henrettelse i Ryvangen.