VIDEO: Centralkøkken skal være iværksættermekka

Tidligere i år flyttede de sidste medarbejdere ud af det gamle kommunehospital på Nørrebrogade i Aarhus. Nu skal der dog igen være liv i nogle af lokalerne.

Hele huset bliver nytolket som et forsamlingshus for byen. En mødeplads for innovation og iværksætteri. Gustaf Lohm, projektleder for AU Økonomi og Bygninger, Aarhus Universitet

Blandt andet i det gamle centralkøkken, der er 3.500 kvadratmeter stort. Her er en afdeling af Aarhus Universitet i gang med at lave lokalerne om til et mødested for iværksættere.

- Der var damp, og det var varmt, og det var virkelig et aktivt sted. Det skal det gerne blive igen – dog ikke som køkken, siger projektleder for AU Økonomi og Bygninger, Gustaf Lohm, til TV2 ØSTJYLLAND.

Gustaf Lohm glæder sig til bygningerne står klar til indflytning.

De første, der flytter ind, er Studentervæksthuset, som indtil nu har ligget på Katrinebjerg. Derefter bliver der løbende tilført aktiviteter til de tomme lokaler.

Et sted for alle

Iværksætter-miljøet får navnet ”The Kitchen”, og det skal være et sted, der åbner sig op – ikke blot for universitetsstuderende, men for alle.

- Hele huset bliver nytolket som et forsamlingshus for byen. En mødeplads for innovation og iværksætteri, siger Gustaf Lohm.

Sporene fra det gamle centralkøkken er fortsat tydelige rundt omkring på de 3.500 kvadratmeter.

I første omgang skal ”The Kitchen” være der i fem år, men på sigt skal bygningen rives ned, så der kan bygges kollegie. Derfor er det også begrænset hvor mange ressourcer, man vil bruge. Prisen for istandsættelsen bliver en fjerdedel af, hvad det ville have kostet, hvis det skulle være permanent.

- Det handler om at bruge det, der er. Der skal ikke tilføjes for meget energi og penge, men det skal være et bæredygtigt projekt, siger Gustaf Lohm til TV2 ØSTJYLLAND.

Da de sidste medarbejdere forlod centralkøkkenet, skrev de beskeder på både døre og vægge i lokalet.

Man skal have følelsen af, at det er et gammelt hus, der bliver taget i brug til noget nyt. Derfor skal de gamle fliser på væggen og det gamle industrigulv bestå. Det bliver et råt look, men hvad der ellers skal ske, er endnu ikke helt fastlagt.

- Vi er ikke færdige med at udvikle alle tiltag. Det skal kunne flere ting, end bare den første skitse, siger Gustaf Lohm.