VIDEO: Blod, sved og mudder til Danmarks største forhindringsløb

Med et forholdsvist fredeligt og lunt vejr, indbyder dagen til en gå- eller løbetur. Men for nogle er det i dag ikke helt nok.

Ekstremløbet Nordic Race løber nemlig af stablen i Hasle Bakker ved Aarhus i dag, og her gælder det om at presse sin krop til det maksimale og gennemføre et løb af forhindringer både i højden, på jorden og i mudderpøle.

En af dagens deltagere er Mark Krause-Kjær, der til dagligt er automekaniker i Aarhus. Han har været med til ekstremløb siden 2013.

- Det var en god udfordring som altid. Det giver et kick. Det giver bare et sus at mærke, at du er på grænsen nu, og se hvor langt, man kan tage det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har tidligere været udsendt soldat i Afghanisten. Noget, han har til fælles med løbets tre forgangsmænd, der alle har været udsendte soldater.

- Vi kan godt lide det her med, at man dyrker idræt på en ande måde end bare at løbe en tur. Det kender vi fra vores tid i Forsvaret og det, vi prøvede at få indført, siger arrangør Frederik Eliasen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det inspirerer da helt sikkert. Næste gang tror jeg også, vi skal prøve i fuld kampuniform, og så må vi se, hvordan det går. Når man har prøvet at være ude i virkeligheden, så skal det blive vildere. Det er for at mærke kroppen og hvor, man har det bedst henne, siger deltager Mark Krause-Kjær.

Sådan ser den fem kilometer rute ud i Hasle Bakker. Dødningehovederne angiver de steder, der er forhindringer. Foto: Google Maps/Nordic Race

I år er der flere end 6000 deltagere, der har tilmedlt sig forhindringsløbet, både unge og gamle.

- Det her er blevet meget mere allemandseje, end det startede som. Man behøver ikke være toptrimmet atlet for at gennemføre vores løb, men det er også sjovt. Vores ældste deltager er 72 år, og den yngste er syv, siger løbsarrangøren.

Mudder og teambuilding

Til Nordic Race løbet er der udfordringer i tre forskellige kategorier: hurtighed, styrke og teknik. Og det er ikke alt sammen noget, man kan komme igennem på egen hånd.

- Det, der er godt ved Nordic Race, er, at man kommer hinanden ved og får hjulpet hinanden, for der er rigtig meget teambuilding. Man er ikke bare alene om det her, men det er en holdindsats, siger Frederik Eliasen.

'Embrace the pain' eller 'omfavn smerten' står der på medaljerne til Nordic Race.

Blandt andet skal man have hjælp af holdkammerater eller andre deltagere til at kæmpe sig over høje mure eller kravle gennem mudderpøle.

- For rigtig mange handler det om teambuilding og at det er noget, man gør sammen mere, end at man kommer ind på en bestemt tid, siger løbsarrangøren.

Nordic Race blev stiftet i 2012 med det formål at bringe OCR (Obstacle Course Racing) til Norden, hvor det tidligere primært var kendt i USA.

I 2019 afvikles Nordic Race på Amager Strandpark, på Refshaleøen i København og i det naturskønne Hasle Bakker i Aarhus.