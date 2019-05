VIDEO: Bil i brand på motorvej

En bil brød pludselig i brand på motorvejen ved Aarhus mellem afkørsel Aarhus Nord og afkørsel 44 Hadsten, fortæller Vejdirektoratet.

- Brandvæsenet ringede 11.26 og sagde, at den var i brand, og at de var ved at slukke den, fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet Mette Nedergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Der opstod kraftig røg i forbindelse med, der gik ild i bilen.

Efterfølgende opstod der kø i forbindelse med slukningsarbejdet af den brændende autocamper.

- Der har været noget kø derude i nordgående retning, men den er opløst igen, siger Mette Nedergaard.

Østjyllands Politi fortæller, at der ikke er nogen tilskadekomne, og at brandvæsenet kørte derud og fik ilden slukket.

- Bilen er ved at blive fjernet, fortæller vagthavende i vejdirektoratet til TV2 ØSTJYLLAND.

