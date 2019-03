VIDEO: Badeanstalten Spanien slår dørene op efter et års genopbygning

Badeanstalten Spanien i Aarhus slår denne weekend dørene op for første gang i lige knap et år.

- Oprindeligt snakkede vi om en genopretning, der skulle tage fem-seks måneder, men grundet alle mulige mærkelige omstændigheder, er det trukket ud, og nu her et lille år efter, kan vi åbne igen, siger Michael Nørgaard Dahl, der er teknisk koordinator ved Drift og Teknik i Aarhus.

Da elektrikeren bliver hejst op for at skifte de her lyskilder, så kommer han meget tæt på loftet, og der kan vi konstatere, at loftet er fyldt med skimmel. Michael Nørgaard Dahl, teknisk koordinator, Drift og Teknik, Aarhus

Renoveringen skulle i første omgang primært indebære nye belægninger og nye fliser, men projektet indebar også en lang række småting.

For eksempel skulle lyskilderne i basinrummet skiftes, og med den opgave ventede der en overraskelse.

- Da elektrikeren bliver hejst op for at skifte de her lyskilder, så kommer han meget tæt på loftet, og der kan vi konstatere, at loftet er fyldt med skimmel. Det betød, at der skulle stillads op i hele svømmehallen og speciallaves plader til loftet, og det har sat os noget bagud, siger Michael Nørgaard Dahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Under renoveringen opdagede en håndværker, at loftet var fyldt med skimmelsvamp.

Det store indgreb kostede altså mere end et halvt år ekstra med lukkede døre. Hvorvidt stedet overhovedet skulle åbnes igen, var der dog aldrig tvivl om.

Ingen ekstra penge

Selvom det har kostet tid, har det nemlig ikke kostet synderligt mange penge for Badeanstalten.

Efter en lang og sej kamp kan Badeanstalten Spanien endelig slå dørene op for gæster, og det er noget, der får Michael Nørgaard Dahl til at smile.

- Vi har ikke haft økonomiske konsekvenser. Det var en ekstra udgift, at der var skimmel i loftet, men de andre ulykker har været forsikringssager, hvor entreprenøren har begået nogle fejl, siger Michael Nørgaard Dahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Og selvom det har krævet tålmodighed og formentlig nogle hårde arbejdsdage, så kan stedet altså endelig åbne igen lørdag klokken 8, hvor der er gratis adgang hele dagen.

- Det er lykkedes, og vi har fået det til at gå op i en højere enhed, og vi glæder os helt vildt meget alle sammen til at lukke det her sted op, siger Mogens Christensen, der er chef for Aarhus Kommunes idrætscentre.

Det er svømmebadet under wellness-området Grossererbadet, der har fået den helt store tur, og hvis man er nostalgisk og gerne vil kunne nyde velkendte omgivelser, når man næste gang besøger Spanien i Aarhus, så kan man godt ånde lettet op.

Bygningen ligner nemlig stadig sig selv indefra.

- Det er jo en fredet bygning, så vi har faktisk ikke lavet noget om. Det har været en genopretning og en lang, sej kamp, siger Michael Nørgaard Dahl.