VIDEO: Annemette er på luksus-camping med sin familie

Annemette Rósen bor på Bamsebo Camping ved Ulstrup i et af campingpladsens luksustelte sammen med sin søn og sine forældre.

Hun har valgt camping for sin søns skyld, men nok mest glamping for sin egen skyld.

- Vi kunne rigtig godt tænke os at komme på campingferie, men vi kunne også godt tænke os at sove lidt godt og have bord og stole at sidde ved, siger Annemette Rósen til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

Det er lidt mere luksus end at bo i et lille iglotelt. Annemette Rósen, campist, Roskilde.

- Det er en rigtig hyggelig måde at være på ferie på, men det er lidt mere luksus end at bo i et lille iglotelt.

De har både en boksmadras at sove på og fine træmøbler til at sidde på inde i teltet.

- Det er dejligt at man kan sidde og nyde sin morgenmad på nogle rigtige stole, og når solen har skinnet, har vi båret dem ud på den fine terrasse, siger hun.

Der er stole og borde, et køleskab og plads til fire personer i det store telt.

Vil noget andet end andre

Bamsebo Camping har syv såkaldte glampingtelte, hvilket står for glamorous camping.

Det er camping i luksustelte, hvor der er både en seng, et køleskab og kvalitetsbord og stole.

Og alle deres telte er revet væk hele sommeren.

Sten Pedersen ejer Bamsebo Camping, og han mener, at deres luksustelte også er populære, fordi de ligger lige op af Gudenåen.

- Der er udsolgt de næste seks uger, siger Sten Pedersen, der ejer Bamsebo Camping, til TV2 ØSTJYLLAND.

De stillede de første telte op for fire år siden, og siden har de valgt at sætte flere op, da de blev udsolgt hvert eneste år hele sommeren.

Ifølge Sten Pedersen er gæsterne danskere, der gerne vil holde ferie på en lidt mere speciel måde.

Miljøbevidst og speciel

- Det er chartersegmentet, som har rejst i udlandet, og som gerne vil noget, der er lidt mere udover det sædvanlige. Noget andre ikke har prøvet. Det er ikke dem, der normalt bor i telt på campingpladsen, siger Sten Pedersen.

På Søhøjlandets Camping i Silkeborg har de også syv luksustelte, og de oplever samme tendens.

Det passer også godt ind i tidens trend med at være miljøbevidst ved at tage på ferie i Danmark. Ida Dresen, medejer, Søhøjlandets Camping.

- Der er nogle få ledige dage i løbet af sommeren, da vi ikke lejer dem ud på ugebasis. Men det er rimelig eftertragtet, siger medejer Ida Dresen til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Folk vil gerne være tæt på naturen uden at gå på kompromis med alt muligt. Det passer også godt ind i tidens trend med at være miljøbevidst ved at tage på ferie i Danmark. Det kommer ikke bag på os, at det er sådan, sige hun.

De første i Østjylland, der indførte glamping-begrebet, var Skyttehusets Camping ved Silkeborg. Der indførte det for seks år siden.

Da TV2 ØSTJYLLAND besøgte dem for to år siden, oplevede de også en stor efterspørgsel efter de særlige luksustelte.

- Det er meget efterspurgt, og vi siger nej til rigtigt mange, fortalte Bente Hickman.

Der er ingen bestemte aldersgrupper, der efterspørger konceptet, men det bringer nye campister på banen. Især par som ikke er helt enige om, hvorvidt de skal campere eller ej.

- Det er tit, den ene part ikke vil ud og sove i telt, hvor den anden vil, og så er det jo et godt kompromis, fordi der er en god seng, og der er gode omgivelser og hygge. Så det er mange ikke-campister, der tager det, siger lejrchefen.

Et glampingtelt hos Skyttehusets Camping. Glampingteltene på de forskellige campingpladser koster mellem 3000 og 4500 kroner for en uge.

Luksus tæt på naturen

Annemette Rosén, der er på glamping med sin søn, synes, at det er noget andet end at være på hotel eller almindelig camping i et telt.

Det er et godt alternativ, når man gerne vil have, at ens dreng oplever at være på camping, men man selv er blevet lidt for gammel til at ligge på en tynd madras. Annemette Rosén, campist, Roskilde.

- Det giver bare noget frisk luft, og børnene kan løbe ind og ud af teltet. Det er et godt alternativ, når man gerne vil have, at ens dreng oplever at være på camping, men man selv er blevet lidt for gammel til at ligge på en tynd madras.

På Bamsebo Camping udlejer de også teltene i kombination med kanoture, og den kombination vælger 95 procent af gæsterne.

Tidligere prøvede de at lave samme tilbud sammen med deres hytter, men det var ikke nær så stor en succes.

