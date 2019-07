VIDEO: AGF-direktør vinder velgørende cykelløb foran fodboldkoryfæer

Flemming Povlsen, tidl. landsholdsspiller. Cyklede for Foreningen Cancerramte Børn

Stig Tøfting, tidl. landsholdsspiller. Cyklede for Red Barnet

Jacob Nielsen, direktør AGF A/S. Cyklede for Trygfondens Familiehus

Claus Pedersen, 15-dobbelt dansk mester i bordtennis. Cyklede for Det Kærlige Måltid

Birger Jørgensen, landets førende travkusk, tidl. verdensmester. Cyklerde for Omsorgscenter PitStop i Viby

Steffen Wich, 11-dobbelt DM-vinder som head coach for Bakken Bears. Cyklede for Hjemløs i Aarhus

Tom Bonde, AGF-stjerne i 70'erne. Cyklede for Læger uden Grænser

Flemming Sunn, direktør Jydsk Væddeløbsbane. Cyklede for Julemærkefonden