Video: Årets største udsalgsdag er i fuld gang

Den sorte fredag er over os, og østjyderne flokkes om de gode eller måske knap så gode tilbud.

Vi tog en tur på Strøget i Aarhus i dag for at tage temperaturen på Black Friday-shopperne.

To af dem, der var på tilbudsjagt, var Sandra Buchholt Kristensen og Tanya Tolstoy, der bor begge bor i Aarhus.

- Jeg synes, det er mega godt. Jeg er lidt en ’sucker’ for alle tilbuddene, så jeg kommer altid til at købe for meget. Jeg har også købt en masse ting til mig selv, selvom det egentlig skulle være julegaveshopping, siger Sandra Buchholt Kristensen.

Og veninden deler begejstringen.

- Jeg synes, det er fedt, at vi har taget Black Friday til os her i Danmark, der er gode tilbud og mange i gaden, så det er rigtig fedt at spare lidt på alle julegaverne, siger Tanya Tolstoy.

Ifølge Danmarks Statistik har hver syvende dansker oplevet at blive omdirigeret til fupbutikker på nettet, og hveranden har modtaget de såkaldte phishing-mails. For nyligt blev hele 150.000 falske webshops, heraf mange internationale, anmeldt til politiet.

Forbrugerrådet Tænk har advaret om, at undersøgelser viser, at mange forretninger sætter priserne op i perioden op til Black Friday, hvorefter de så kan sætte prisen markant ned igen lige før tilbudsdagen.

Også Sandra Buchholt Kristensen er klar over, at der kan være faldgruber ude i shoppinglandet.

- Jeg er lidt bange for, at jeg egentlig ikke har sparet noget, men jeg håber, siger hun.

Har lavet sit forarbejde

Også veninden Tanya Tolstoy er klar over, at nogle firmaer vil gå langt for at lave så mange penge som muligt.

- Vi var opmærksomme på, at der ikke er så meget at spare på mange af tingene, som der er lovet, så vi har også været inde og tjekke nogle internetpriser ud for at få de rigtige rabatter, siger hun.

Selvom meget af handlen efterhånden er flyttet over på internettet, foregår langt størstedelen af black friday-indkøbene i de fysiske butikker.

Hun er dog bare mest glad for, at være kommet tidligt i gang med julegaveshoppingen.

Jeg har købt sko og tøj til min familie og venner, og jeg plejer først at være ude den 23. december, så det er rart at være i god tid i år, siger Tanya Tolstoy.

Trafiklys tog Black Friday bogstaveligt

Omkring 15 lyssignaler gik fredag morgen i sort i Aarhus-området.

- Det er cirka 10-15 lyskryds, der er gået i sort. Primært i området omkring Skejby og Risskov, siger Flemming Lau, der er vagtchef ved Østjyllands Politi og tilføjer muntert:

- Ja, Black Friday får lidt en anden betydning.