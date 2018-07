VIDEO: 90 tons tung konstruktion bliver hejst op i 35 meter

Torsdag blev rammen til Den Gyldne Port i Gellerupparken løftet op og monteret.

Rammen var en 90 tons tung stål-konstruktion, hvor der er plads til to etager. Her skal der indrettes seks penthouse-lejligheder.

Det var en af landets største kraner, der var transporteret til Aarhus, for at kunne løfte konstruktionen på plads. Kranen er en såkaldt 500 t-kran.

00:17 Lars Adamsen fra JCN Bolig fortæller, at stedet er evakueret, mens man er ved montere den 90 tons tunge stålkonstruktion. Luk video

Den store konstruktion svævede over boligblokkens syv etager – i 36 meters højde. Der var kun 7,5 centimeters luft til hver gavl.

Fra taget stod entreprenørens folk klar til at styre med tove, der var bundet til konstruktionen. Konstruktionen hviler på fire ben, der er sat op på gavlene og vejer fire tons hver.

Sådan skal Den Gyldne Port se ud, når den bliver færdig.

Området var evakueret, mens man var ved at montere den store konstruktion.

- Det er jo et meget, meget tungt løft. Vi vil ikke på nogen måde risikere, at der er nogen, der kommer til skade ved det her. Så for alles sikkerheders skyld har vi valgt at sige, at der ikke er beboere i de her to bygninger, hvor den skal sænkes ned i mellem, siger Lars Adamsen, der er salgs- og udviklingsdirektør hos JCN Bolig.