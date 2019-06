VIDEO: 850 børn synger om krig og klimaforandringer

Klimaforandringer, krig, forurening og fattigdom.

Nogle emner er så alvorlige, at de kan være svære at tale om. Måske især for børn. Men sommetider er tingene lidt lettere at fordøje, hvis man synger om dem.

Det oplevede 850 skolelever, der tirsdag var samlet i Odder for at synge om de udfordringer, verden står over for.

- Jeg har det sådan, at jeg forstår noget bedre, hvis jeg hører, nogen synger det, siger Victor Johan Andrea, der er skolelev i Skanderborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Victor Johan Andrea og Sebastian Eriksen er nogle af de 850 elever, der sang om verdens udfordringer.

Han bliver bakket op af én af de andre elever.

- Jeg føler også, det er gør noget, at det bliver sunget. Det er større, end at det bare bliver sagt, siger Sebastian Eriksen, der er skolelev på Virring Skole, til TV2 ØSTJYLLAND.

FN’s Verdensmål synges

De 850 børn sang sangene sammen med Aarhus Jazz Orchestra, der lige nu er på turné i hele Region Midtjylland for at spille syv nye sange, der handler om verdens udfordringer.

- Vi bliver alle sammen bombaderet. Skal vi spise kød, skal vi flyve og hvad med vores forbrug. Og børnene står jo nok lidt lige som os andre, og ved ikke helt, hvordan de skal forholde sig til det. Så det her projekt er med til at sanseliggøre nogle af de udfordringer den globale virkelighed står i, siger projektkoordinator Stine Bernth Johansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål har Stine Bernth Hansen sammen med andre unge komponister fået til opgave at skrive de syv nye børnesange, som de kalder ’sange til verden’.

Alvor blandes med humor

To af komponisterne er Marie Møller Foged og Søren Laursen Henriksen. De har skrevet to af de syv sange.

- Det var vigtigt for os, da vi skrev sangene, at det er noget man som barn kan relatere til som barn. Vi har blandt andet lavet en sang som handler om fattigdom i Danmark, siger MGK-elev og sangskriver Marie Møller Foged til TV2 ØSTJYLLAND.

Marie Møller Foged og Søren Laursen Henriksen har skrevet to af de i alt syv sang som indeholder nogen af FN's Verdensmål.

Netop fordi sangene er til børn har de unge komponister valgt at blande sjov med alvor i deres klimasang.

- Jeg synes, at de skal være bevidste om, hvad det er, der sker med klimaet, hvis vi bliver ved med at gøre, som vi gør nu. Men der er ingen grund til, at man går og er bange for det, synes jeg ikke, for vi kan jo stadig nå at gøre noget, siger Søren Larsen Henriksen til TV2 ØSTJYLLAND.