Viceborgmester om budgetkaos: Læg kommunerne sammen

Økonomien i Norddjurs Kommune er voldsomt presset.

Kommunen skal spare 115 millioner kroner fra 2019-2022. Den 460 millioner kroner store sparekniv skal svinges, og det får folk til at tænke anderledes.

Læs også Kommune i chok: Skal spare 460 millioner kroner

Viceborgmester i Norddjurs Kommune, Benny Hammer (C), åbner op for, at en mulig fremadrettet løsning på den dårlige økonomi i kommunen vil være en sammenlægning med Syddjurs Kommune.

- Jeg har lyst til at kontakte indenrigsministeriet for at sige: Læg nu Norddjurs og Syddjurs sammen, så kan vi spare mange penge på effektiviseringer og administration, siger Benny Hammer (C) til TV2 ØSTJYLLAND.

Natascha Bugtrup (tv) er klar på idéen om, at Norddjurs og Syddjurs kommuner skal sammenlægges.

Ifølge Benny Hammer (C), så giver det god mening at se på en kommunesammenlægning.

- Der er mest mulighed for at levere effektiv service, hvis området er dobbelt så stor som i dag. Det er ikke alle, der vil synes, det er så fedt. Men i sidste ende vil vi alle vinde på det, siger viceborgmester Benny Hammer fra de Konservative, siger Benny Hammer (C).

Det kunne være en god idé. Norddjurs har mange på overførselsindkomst, hvor Syddjurs Kommune har mere overskud. Nicolai Bach Juncker, Grenaa

Manden ved roret, borgmester Jan Petersen (S), vil ikke forholde sig til idéen.

- Syddjurs er kommet videre, og det gør vi også, siger Jan Petersen (S) med henvisning til, at Syddjurs Kommune tidligere har været under administration af staten.

02:00 VIDEO: Borgerne i Norddjurs er frustrerede over de mange penge, som mangler i kommunekassen. Luk video

Syddjurs borgmester: Ikke realistisk

Det er oplagt at spørge borgmester i Syddjurs Kommune Ole Bollesen (S) om, hvad han tænker om at udvide kommunegrænsen og velkomme borgerne og underskuddet fra nord.

Han mener umiddelbart ikke, at der skal gøres mere ved den tanke.

Det er ikke realistisk. Vi har et fint samarbejde, men det er ikke tiden til det nu. Ole Bollesen, borgmester, Syddjurs Kommune, Soc.dem.

- Det er ikke realistisk. Vi har et fint samarbejde, men det er ikke tiden til det nu, siger Ole Bollesen (S) med henvisning til, at han ikke mener, at det er mange år siden den store kommunalreform.

Selvom det kan virke som om, at det store underskud kan være det, der sætter en stopper for samarbejdet, så er det ikke tilfældet, mener Ole Bollesen (S).

Læs også Sporarbejde mellem Langå og Hobro: DSB indsætter togbusser

- Det har ikke noget med deres økonomi at gøre. De skal nok få styr på det, siger han.

Der er ifølge ham flere udfordringer ved en så stor kommune.

- Hvis man laver en kæmpe kommune, så bliver der endnu længere fra politikerne til befolkningen, siger Ole Bollesen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere borgere er klar på sammenlægning

Muligheden for at slå Norddjurs og Syddjurs kommuner sammen er flere af de borgere, som TV2 ØSTJYLLAND talte med i dag, åbne overfor.

- Det kunne være en god idé. Norddjurs har mange på overførselsindkomst, hvor Syddjurs Kommune har mere overskud, siger Nicolai Bach Juncker på 19 år.

Nicolai Bach Junker er bange for, at besparelserne rammer hans uddannelse.

Natascha Bugtrup fra Ramten nær Ørum er også åben over for idéen.

- Jeg tror, at det ville løse noget. Så er der flere indover og flere muligheder, siger hun.

Det er sørgeligt, at vi er nået dertil. Det er træls. Specielt, når det går ud over børn, unge og ældre. Sanni Juul Hellmann, Fjellerup

Særlig positiv er Frederik Jühne fra Sangstrup.

- Det er det eneste rigtige. Der må være noget synergieffekt i det. Så kan Hornslet komme til at høre under Aarhus, siger Frederik Jühne.

Læs også Landmand sagsøger Norddjurs for 5,2 mio. kr.: Føler sig kørt over af ny omfartsvej

Anderledes skeptisk er Sanni Juul Hellmann fra Fjellerup.

- Syddjurs Kommune har haft det lige så hårdt. Så jeg ved ikke, om det er en fordel, siger Sanni Juul Hellmann.