Viby IF tager imod mægtige FC København: Kan miraklet ske igen?

Det er den klassiske fortælling om den lille klub, der får en kæmpe én på opleveren, når der skal prøves kræfter mod en af de helt store.

Viby IF ligger i øjeblikket nummer 5 i Danmarksseriens Pulje 4. Torsdag aften får de besøg af FC København, der ligger nummer ét i Superligaen.

Umiddelbart et urimeligt matchup, hvor FCK's favoritværdighed vel næppe kan overdrives.

Vil give FCK kamp til stregen

Men det får absolut ikke spillerne fra den aarhusianske forstad til at lægge sig ned.

- Selvfølgelig vil vi gøre vores til at give FCK kamp til stregen, lyder det Viby IF's Mads Breindahl.

Og han bakkes op af sin anfører, Anders Bojer Jørgensen.

- Der er ingen tvivl om, at vi vil spille vores chance, og gøre det, vi kan, siger han.

Det er en fed kamp og en fed mulighed for at få mange på stadion og få lidt ekstra opmærksomhed til klubben. Thomas Ransborg. Træner, Viby IF

VIDEO: Spillerne er klar på at give FCK kamp til stregen.

En stor oplevelse

Kampe mod hold som FCK er absolut ikke hverdagskost for spillerne i Viby IF, der til dagligt kæmpe mod hold som Lystrup, Lyseng og Vatanspor i Danmarksserien.

- Drengene glæder sig rigtig meget, og hele klubben glæder sig rigtig meget. Det er en fed kamp og en fed mulighed for at få mange på stadion og få lidt ekstra opmærksomhed til klubben, lyder det fra holdets træner, Thomas Ransborg.

Viby har tænkt sig at gribe kampen mod FCK en smule anderledes an end sædvanligt, men det er ikke ens betydende med, at de bare kommer til at lægge sig ned mod Superligaens tophold.

- Vi går til kampen for at opnå noget mere end for at undgå noget. Så vi går efter sejren og efter at lave den her sensation, fortæller træneren.

Det er sket før.

90-årige Ernst Holm scorede Viby IF's første mål i sejren over KB. Her kan du høre ham fortælle om oplevelsen og om, hvad han tænker om torsdagens dyst mod FCK.

Den 28. november 1954 vandt Viby IF over KB (i dag FCK) i pokalturneringens ottendedelsfinale.

En kæmpe sensation af Viby, der dengang spillede i Jyllandsserien, mens KB lå i toppen af 1. division, som var landets bedste række på det tidspunkt.

I videoen herover kan du høre Ernst Holm fortælle om kampen i 1954. Dengang var han mangeårig topscorer i Viby IF og han scorede det første mål i choksejren over FC København.

Kampen mellem Viby IF og FC København spilles klokken 16:45 på Viby Stadion. Den kan også ses på TV3+.