Vi lægger boliglån om som aldrig før: - Tosset ikke at lægge det om

Danskerne omlægger boliglån som aldrig før.

Mere end 100.000 havde omlagt deres boliglån, da fristen for at gøre det udløb i fredags. De fleste boliglån kan opsiges eller konverteres fire gange årligt, og årets sidste frist for konvertering er 31. oktober.

- Vi forventer, at det her bliver den største låneomlægning nogensinde, og at det samlede lånebeløb når op mellem 190 og 200 milliarder kroner, siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom og chefanalytiker i Nordea, til Politiken.

Rekorden stammer fra i sommer, hvor danskerne lagde boliglån om for 187 milliarder kroner.

Boligejer: "Tosset ikke at lægge det om"

En af dem, der har lagt sit boliglån om, er den jyske salgschef Michel Moore.

- Med de nye historisk lave renter syntes jeg, det var tosset ikke at lægge det om, siger Michel Moore til TV 2.

Han har omlagt sit boliglån til et lån med variabel rente. Lige nu er renten på 0,44 procent.

- Lige nu betyder det, at jeg afdrager mere på min gæld, så jeg skylder mindre år for år, siger Michel Moore.

Historisk lave renter

Baggrunden for de mange låneomlægninger er de historisk lave renter.

- Vi er vidne til den potentielt set største konverteringsbølge, vi nogensinde har oplevet, siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

Renten er faldet støt siden finanskrisen i 2008, og Jeppe Juul Borre vurderer, at der et stykke tid fremover fortsat vil være lav rente.

- Min forventning er, at de her lave renter vil vare ved en rum tid endnu, siger Jeppe Juul Borre.

Med en variabel rente, der bliver justeret hvert halve år, risikerer boligejere som Michel Moore også, at de lige pludselig skal betale mere for deres boliglån, hvis det går den anden vej.

Men det bekymrer ham ikke.

- I flere år har økonomerne og eksperterne nu sagt, at renten vil stige lige om lidt. Men nu er der gået ti år, uden den er steget, siger Michel Moore.