Vi har fejlet, siger politiker om overgreb på børnehjem

- Der må ikke være en eneste sag af den her karakter.

Sådan lyder det fra formand for børne- og ungeudvalget i Norddjurs Kommune, Mads Nikolajsen (S), efter det er kommet frem, at et barn er blevet slået af en ansat på Døgninstitutionen Børnecentret i Grenaa.

Børnecentret har fået massiv kritik for ikke at indberette magtanvendelser korrekt og i tide, og for at have en manglende respekt og anerkendelse af børnene.

Et andet trist eksempel fra børnehjemmet er, at et helt lille barn er blevet råbt ind i hovedet utallige gange.

Døgninstitutionen Børnecentret i Grenaa, som har plads til 32 børn i alderen 0-13 år, får kritik for flere forhold.

"Stop, stop, stop"

Det blev Louise Jensen vidne til, da hun i januar i år hentede sin datter i børnehaven Møllehaven i Grenaa.

Da hun henter sin pige, sidder der en lille dreng overfor i garderoben og en pædagog fra døgninstitutionen Børnecentret, hvor drengen er anbragt.

- Drengen er ikke særlig gammel, han er to-tre år. Han er i en følelsesmæssig tilstand i affekt. Drengen græder og har snot og tårer i hele hovedet, fortæller Louise Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Imens sidder pædagogen over for ham med hovedet helt tæt ind mod hans.

- Hun råber stop, stop, stop, stop, stop og bliver ved med at råbe ind i hovedet på ham, samtidig med hun prøver at give ham støvler på, fortæller Louise Jensen.

Det var i denne garderobe, at Louise Jensen overværede episoden, hvor en dreng blev råbt ind i hovedet gentagne gange.

Underretter kommunen

Ifølge Louise Jensen, og som der senere også står i en tilsynsrapport, råber medarbejderen fra Børnecentret barnet ind i hovedet 30 gange kontinuerligt og uden pauser.

- Han får ingen mulighed for at få luft. Han får ingen mulighed for at trække sig fra situationen. Jeg ser, at hun bliver ved med det, og da han græder lidt mindre, fortsætter hun i det samme tempo, siger Louise Jensen.

Hun underretter efterfølgende Norddjurs Kommune. Underretningen er fremhævet i en tilsynsrapport, som Socialtilsyn Midt har lavet om Børnecentret.

Stedet drives af Norddjurs Kommune, og den slags episoder gør indtryk på formanden for børne- og ungeudvalget i, Mads Nikolajsen.

- De episoder, vi ser her, kan man ikke byde noget barn, og slet ikke udsatte børn. Det holder ikke, og det er vigtigt at få rettet de fejl, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Socialtilsyn Midt kritiserer Børnecentret for blandt andet: Tilbuddet har ikke formået at opfange og reagere på en episode, hvor en medarbejder slår et barn.



Manglende anerkendelse og respekt i den pædagogiske tilgang til børnene - især på baggrund af episoden i børnehaven, som Louise Jensen overværede.



Der lægges vægt på, at socialtilsynet i ringe omfang ser en beskrivelse af den pædagogiske indsats.



Handleplaner for børnene er flere år gamle.



Den 2. juli valgte Socialtilsyn Midt at fjerne de to påbud, som Børnecentret har fået. Institutionen har udarbejdet de krævede handleplaner og en detaljeret tidsplan for at rette op på tingene. Se mere

Besøg udløste påbud

I begyndelsen af marts var Socialtilsyn Midt på to anmeldte besøg hos Børnecentret. Socialtilsynet gav efterfølgende døgninstitutionen to påbud på baggrund af følgende

”Manglende forebyggelse af magtanvendelser og manglende anerkendelse og respekt i den pædagogiske tilgang til børnene”

- Vi lægger os fladt ned over for påbuddet, men vi ligger også vandret i luften for at lave den fejlretning, der er nødvendig. Vi har ikke gjort det nok som kommune, når det her kan foregå, siger Mads Nikolajsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Socialchef Hanne Nielsen svarer på, hvorfor Børnecentret ikke indberettede episoden, hvor et barn blev slået af en medarbejder.

Han understreger, at det rigtig vigtigt, at kommunen retter de fejl, som den har fået påbud om. Der er særligt tre punkter, som formanden for børne- og ungeudvalget vil adressere.

- Vi skal have styr på personalesituationen. Vi skal også tænke på, om vi kan lave yderligere kompentenceudvikling. For det trede bliver vi nødt til at lave noget fejlretning i forhold til det ansættelsesstop, vi lavede sidste sommer. Det blev lavet så bastant, at der kom nogle børn i klemme, siger Mads Nikolajsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Børn skal ikke flyttes

På et område er Mads Nikolajsen dog uenig med det billede, TV2 ØSTJYLLAND har tegnet af situationen på Døgninstitutionen Børnecentret i Grenaa.

- Jeg kan ikke anerkende det med totalkrise. Der er en række andre punkter, hvor børnehjemmet fungerer godt, og der er fagfolk, der laver et rigtig godt arbejde for de børn dag og nat, siger han.

Red Barnet har foreslået, at nogle af børnene på Døgninstitutionen Børnecentret midlertidigt flyttes til en anden institution, men det kommunen dog ikke. Ifølge Mads Nikolajsen vil en stor ændring i børnenes liv kun forværre situationen.

- Vi er ved at løse problemerne, og vi er har lavet de første informationsmøder og genetablering af en ordentlig kultur, siger han.

I Norddjurs Kommune er man ikke klar over, hvor mange magtanvendelser, der ikke har været indberettet korrekt på institutionen, eller hvor mange som har været ulovlige.

