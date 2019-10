Vi bliver overdænget: Minister vil bremse spilreklamer

Når du tænder for tv'et, bliver du til tider mødt af den ene reklame for pengespil efter den anden.

Antallet af reklamer for betting og spillemaskiner er løbet løbsk, mener skatteminister, Morten Bødskov (S) der nu melder sig åben for alle idéer, der kan vende udviklingen.

Udmeldingen kom i aftes via DR. TV2 ØSTJYLLAND har bedt om et interview med Morten Bødskov, men er gennem Skatteministeriets presseafdeling blevet oplyst, at ministeren ikke har mere at tilføje.

I stedet sender Skatteministeriet det samme skriftlige svar.

- Det er i dag nærmest umuligt at se sport i fjernsynet uden at blive overdænget af spilreklamer – og det er et problem. Når de tilmed ligger klods op af reklamer for kviklån, bliver problemet kun endnu større, lyder det i det skriftlige svar.

Ludomani var tæt på at ødelægge Marcus Mossalski Nielsens liv. Han kalder i dag spilreklamerne for 'giften i sit liv'.

Stort problem for ludomaner

I september fortalte TV2 ØSTJYLLAND om det høje antal spilreklamer, der især gør livet svært for ludomaner.

TV2 ØSTJYLLAND kunne også afsløre, hvordan dele af en politisk aftale mellem Folketinget og spillebranchen, som ellers skulle nedbringe antallet af spilreklamer på tv, var kørt i hegnet af konkurrenceretlige årsager.

Nu melder skatteministeren sig altså åben for at diskutere alternative løsninger.

- Spilbranchen har et stort ansvar. Et meget bredt flertal i Folketinget gav i juni 2018 branchen muligheden for selv at gøre noget ved problemet. Det er tydeligvis ikke lykkedes. Jeg er åben over for alle ideer, der kan vende udviklingen. Og som ny skatteminister har jeg desuden besluttet at indkalde branchen til møde lidt senere på året om de åbenlyse problemer, står der videre i det skriftlige svar.

10:05 Antallet af reklamer for spilvirksomheder er eksploderet. En ung mand fra Randers mistede 122.000 på online-spil, og han vil reklamerne til livs (indslag fra 11. september 2019). Luk video

'Giften i mit liv'

En af dem, der har det svært med de mange reklamer for spil, er den 19-årige handelsskoleelev Marcus Mossalski Nielsen fra Randers, der i september stod frem i en webdok på TV2 ØSTJYLLAND.

Allerede som 15-årig begyndte han at satse penge på tennis- og fodboldkampe via nettet. I dag betegner han reklamerne som 'giften i sit liv'.

- Det, reklamerne gør ved mig, er, at jeg hele tiden bliver mindet om det. Jeg bliver bedt om at forholde mig til spillet. De kører også gerne med en lille statistik, der underbygger det spil, de reklamerer for. Og det er så latterligt, sagde Marcus Mossalski Nielsen dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Og han er ikke alene om at have det sådan, vurderer en ekspert.

- Det (reklamerne red.) fyrer op under en voldsom spilletrang. Og det kan komplicere behandlingen, for det er umuligt at undgå at blive konfronteret med reklamer, mens man går i behandling, sagde Thomas Marcussen, klinisk psykolog og klinikleder på Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital den 11. september til TV2 ØSTJYLLAND.

