Vi bliver ældre, før vi gifter os

Johnny Dalgård Rathcke på 81 og Annie Sløk Rathcke på 84 er netop blevet gift.

- I den alder her skal man slå til, når tilbuddet kommer, siger Johnny Dalgård Rathcke.

Det ældre par har været gift før – bare ikke med hinanden. Og med alderen kommer også døden, og de to blev, efter hver især at have været i et ægteskab i 60 år, alene.

Vi kan lige så godt få det bedste ud af livet. Også de sidste år man har sammen. Johnny Dalgård Rathcke

- Det der med, at man skal røre ved hinanden, ikke? Det mister man jo. Det var det, jeg syntes, der var mest træls, da jeg blev alene. Nærheden. Den er så vigtig, siger Annie Sløk Rathcke.

Ensomheden meldte sig, men en dag for lidt over et år siden ændrede det sig.

- Der skete et eller andet, siger Johnny Dalgård Rathcke.

- Du blev forelsket i mig med det samme. Du gav mig en omfavnelse, og det var jo mange år siden, jeg havde rørt. Så gav du mig et kys på kinden, siger Annie Sløk Rathcke til TV2 ØSTJYLLAND.

Johnny Dalgård Rathcke og Annie Sløk Rathcke blev gift i oktober, og de er glade for, at de ikke skal være ensomme på deres ældre dage.

Og den 26. oktober i år blev de så gift – begge to for anden gang.

- Vi kan lige så godt få det bedste ud af livet. Også de sidste år man har sammen. Fordi ens partner falder væk, behøver man ikke sidde og rådne op i et hjørne. Der kan man lige så godt køre videre, siger Johnny Dalgård Rathcke.

Ældre mænd og koner

Ifølge Danmarks Statistik er vi generelt blevet ældre i Danmark, når vi indgår ægteskab. Det gælder både dem, der bliver gift for første gang, og dem, der siger ja for anden gang.

I 1998 var gennemsnitsalderen for førstegangsgifte 32,1 for mænd og 29,6 for kvinder. 20 år senere i 2018 var det steget til 34,9 og 32,5.

Johnny og Annie er glade for, at de kan bruge deres ældre år sammen.

Ser man på tallene over dem, der bliver gift flere gange, ser vi, at gennemsnitsalderen i 1998 var 35,5 for mænd og 32,7 for kvinder. I 2018 er samme tal steget til 38,8 for mænd og 36 for kvinder

- Når man har siddet alene og været ved at gå til, og så får man alt foræret. En kærlig mand, der er glad for en. Jeg har så tit fået at vide, at jeg har fejl, men jeg har ingen fejl i Johnnys øjne, siger Annie Sløk Rathcke.

- Et godt liv er også med til, at man bliver noget ældre, end hvis man bare sidder og intet foretager sig. Livet er fantastisk godt sammen med Anni, siger Johnny Dalgård Rathcke.