Veteraner anerkendes og hyldes: Her sker det i Østjylland

Siden 2009 er de danske veteraner og de faldne blevet anerkendt med en national flagdag den 5. september. I år har helligdagen således 10-års jubilæum, og det bliver også markeret i Østjylland.

I alle kommuner er der arrangementer til ære for de tidligere udsendte. Til flere af dem er veteranerne selv inviteret med til at være en stor del af dagen.

Flagdag for veteraner Den 5. september er Flagdag for Danmarks udsendte.



Det er den dag, hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats, de har ydet, og hvor de faldne mindes.



Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsenet.



Flagdagen blev afholdt første gang i 2009.



I år markeres flagdagens 10-års jubilæum. Kilde: Forsvaret

Det gør sig eksempelvis gældende i Odder Kommune, hvor flaget hejses af borgmester Uffe Jensen (V) ved kirkecentret kl. 15. Alle interesserede er velkomne, men en særlig gruppe har fået indbydelsen.

- Indbydelse sendes til alle registrerede tidligere udsendte, der har bopæl i Odder Kommune. Godt 100 udsendte veteraner har således fået tilsendt invitationen, oplyser kommunen.

- Ud over mange gode snakke og hyggeligt samvær giver arrangementet også mulighed for at mindes og hædre Danmarks udsendte, der i den grad har været med til at gøre en forskel, lyder det videre.

Glæde hos forsvarschefen

I Favrskov er det ved administrationsbygningen i Hinnerup, at flagdagen markeres. Også her har de lokale veteraner fået en personlig invitation.

Kl. 16 hejses Dannebrog akkompagneret af Hinnerup Garden, og borgmester Nils Borring (S) holder tale. Herefter er der kranselægning.

Du kan få et overblik over alle de østjyske arrangementer på flagdagen her.

Den landsdækkende udbredelse af flagdagen glæder forsvarschef general Bjørn Bisserup.

- Det er godt, at næsten alle landets kommuner nu anerkender vores veteraner for deres indsats. Jeg er sikker på, at den lokale opbakning til veteranerne har betydning for den enkelte. Samtidig medvirker de kommunale arrangementer til at veteranerne årligt modtager deres velfortjente tak og anerkendelse for deres indsats for Danmark, siger forsvarschefen til Forsvarets hjemmeside.

Kæmper for danske værdier

Også landets forsvarsminister mener, at det er en vigtig tradition at holde i hævd.

Flagdagen er en hyldest til de folk, der tager ud og kæmper for danske værdier ude i verden. Trine Bramsen (S), forsvarsminister

- Initiativet til flagdagen blev taget, mens danske soldater under national bevågenhed var indsat i hårde kampe i Afghanistan og Irak. I dag er udsendte danske soldater i langt højere grad indsat i missioner, hvor de underviser og rådgiver uden for kampzoner eller på forskellig vis er med til at sikre EU's og NATO´s grænser. Det gør ikke flagdagen mindre vigtig og relevant, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Flagdagen er en hyldest til de folk, der tager ud og kæmper for danske værdier ude i verden, fortsætter hun.

Langt de fleste arrangementer på dagen er åbne for alle interesserede.