Veteranbilerne vrimler frem i det gode vejr

Veteranbilsentusiaster nyder det gode vejr, for sommeren er den perfekte årstid til at lufte det køretøj, der for de flestes vedkommende har stået parkeret i garagen hele vinteren.

Det er som at pakke julegaver ud. Preben Nielsen, veteranbilejer

Det sker blandt andet ved tirsdagstræffet ved Kalø Slotsruin på Djursland, hvor Preben Nielsen fra Balle er mødt op med sin Ford Escort fra 1975.

- Det er som juleaften. Nogen venter i hele december på, at det bliver juleaften. Jeg venter hele foråret på, at det bliver sommer. Det er som at pakke julegaver ud, siger den glade bilejer med begejstring i stemmen.

Bruges til andet end at køre i

For mange af bilejerne består hobbyen i andet end at hoppe om bag rattet, når solen hænger højt på himlen.

Når vinterkulden bider, skal bilerne plejes, så de er klar til sommersæsonen.

Det er sød musik for ørerne, når motoren kører. Bent Ammitzbøll, veteranbilejer

Det fortæller Kristian Christensen, der også har kørt veteranbilen til Kaløvig tirsdag aften.

- Jeg skilte min bil totalt ad. Alt, hvad der kunne skrues af, har jeg skruet af. Jeg har haft en pladesmed til at lave alt pladearbejdet for mig. Men jeg har selv renoveret både motor og undervogn, før jeg har samlet det hele igen, siger han og fortsætter.

- Jeg kunne sagtens købe en, der var færdig. Men det er ikke det samme.

Den rigtige lyd

Samme holdning har Bent Ammitzbøll fra Ebeltoft, der har parkeret sin Chevrolet Corvette har 1961 foran slotsruinen.

Så længe bilen er parkeret, er det til at snakke. Men så snart der bliver trykket på gassen, er det bare at nyde motorens symfoni, forklarer han.

- Det er sød musik for ørerne, når motoren kører. Du behøver ingen radio, når du har den motorlyd.

Men selvom det kan være fristende, så trykker Bent Ammitzbøll ikke speederen i bund, når han triller hjem fra træf.

- Den kan sende mit kørekort ad helvede til, siger han med et grin.