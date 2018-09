Vestdanmarks bedste talentkok er fra Risskov

Danmarks bedste talentkok er fra Risskov. Det blev konstateret fredag d. 21. september. Der blev Cecilie Hundevad Andersen vinder af Oluf Brønnum Fondens Talentpris, som er en ny talentpris for kokke.

- Det er meget overvældende, og det er da selvfølgelig en meget stor titel at have fået, fortæller Cecilie Hundevad Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Anders Brønnum-Schou, administrerende direktør i Oluf Brønnum & Co A/S, så har kan Cecilie noget særligt.

- Det som Cecilie skiller sig ud med, udover at hun er et håndværksmæssigt talent, så indeholder hun den del, at hun gerne vil bruge legatet til at se, hvordan de bedste arbejder, og så har hun en god karisma, det har en betydning. Hun vil kunne gøre en forskel for branchen, fortæller han.

Åbner nye muligheder

Legatet består af 50.000 kroner, som Cecilie allerede ved, hvad hun gerne vil bruge til.

- Det kan måske åbne de muligheder og de drømme, jeg har. Konkurrencen har givet mig et legat, som giver mig større muligheder fremover. Jeg vil helt klart bruge dem på noget rejselegat i form af, at jeg gerne vil til udlandet og prøve at arbejde i forskellige køkkener og suge inspiration med på vejen, siger Cecilie Hundevad Andersen.

For Anders Brønnum er legatet både en måde at støtte kokketalenterne økonomisk, men han håber også, at det kan have en større betydning end dette.

- Generelt er det et spørgsmål om at skabe mere fokus på uddannelsen og måske være med til at motivere dem en smule ekstra. Vi håber, at det kan være med til at trække flere til uddannelsen og måske give den en ekstra skalle, udtaler han.

Efter at have vundet prisen som årets kokketalent, så har Cecilie Hundevad Andersen fået mere blod på tanden for fremtiden.

- Jeg vil gerne blive klogere indenfor branchen og så stille op til nogle flere konkurrencer, fortæller hun.

Oluf Brønnum Fondens talentpris blev uddelt for første gang i år. Der uddeles både en pris for et kokketalent i Vest- og Østdanmark. Det forventes at blive en tilbagevendende begivenhed.

