Verdo undersøger muligheden for at betale kunder tilbage

Forsyningsselskabet Verdo i Randers har været ude i lidt af et stormvejr gennem de seneste uger.

I perioden fra år 2000 til 2005 har selskabet på ulovlig vis opkrævet for meget fra sine kunder, og det er blevet til i alt 235 millioner kroner, som forsynings-tilsynet nu har bedt VERDO om at betale tilbage.

Stemningen skiftede, da vi måtte konstatere, at der ikke var den rette holdning til, at vi er et forbrugerstyret selskab. Torben Høeg Bonde, bestyrelsesformand, Verdo

For to uger siden skrev bestyrelsen i en pressemeddelelse, at de havde fuld tillid til ledelsen, men torsdag i denne uge blev direktør Kim Frimer fyret.

- Dengang var det på baggrund af de ting, der var med varmesagen. Der fik vi en redegørelse, som viste, at der egentlig var nogle gode forklaringer bag. Stemningen skiftede, da vi måtte konstatere, at der ikke var den rette holdning til, at vi er et forbrugerstyret selskab, siger Torben Høeg Bonde, der er bestyrelsesformand hos Verdo.

Men det var ikke det eneste, der blev grunden til direktørens exit.

Torben Høeg Bonde er usikker på, om de kan betale de tidligere kunder tilbage.

- Udover varmesagen, så skete der det, at der kom nogle oplysninger op omkring takster på vand og tarifforhøjelser på el, som man nok burde have forudset i forbindelse med den situation, som Verdo var ude i, siger bestyrelsesformanden til TV2 ØSTJYLLAND.

Nu ser man fremad

Fredag eftermiddag hold bestyrelsen og repræsentantskabet i virksomheden møde for at finde ud af, hvad der var op og ned.

- Jeg har fået svar på de spørgsmål, jeg har stillet, og så må vi bare se fremad. Der skal jo ryddes op i det her. Det er ikke noget, der er gennemført af den nuværende bestyrelse alene, det er jo gennemført af bestyrelse, der har været lang tid forud for det, siger Jan Guldmann der er medlem af repræsentantskabet.

Selvom direktøren nu har kunne mærke konsekvensen i form af fyringen, så erkender bestyrelsen, at det ikke har været det eneste problem i forbindelse med sagen.

- Selvfølgelig har vi et ansvar for at sørge for, at der er en duelig ledelse, og når vi mister det, så er vi nødt til at tage de handlinger, der er på det, siger Torben Høeg Bonde til TV2 ØSTJYLLAND.

Verdo undersøger i øjeblikket muligheden for at betale de overfakturerede kunder tilbage, men det er en stor opgave, som måske ikke er mulig at gennemføre.

- Det vil undersøgelsen jo vise. Vi i bestyrelsen har bedt om, at der skal laves en undersøgelse på det her, hvor man går ind og ser, om man kan finde tilbage til alle de kunder, der var fra 2000 til 2005. Jeg har selv udtrykt en vis skepsis, men jeg synes, det er vigtigt, at vi får det undersøgt, siger bestyrelsesformanden.