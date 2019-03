Verdensmesterskab blev fejret i aarhusiansk biograf

Det professionelle danske e-sporthold Astralis vandt søndag aften verdens største turnering i det taktiske skydespil 'Counter-Strike: Global Offensive'.

Sejren sikrede Astralis en kontant præmie på knap 3,3 millioner kroner. Det danske favorithold besejrede Ence fra Finland i finalen i Katowice i Polen.

TV2 ØSTJYLLAND var med i timerne op til sejren. Det foregik i Nordisk Film Biografer i Aarhus, hvor en masse fans af Counter-Strike var mødt frem for at følge de danske helte på et biograflærred.

Fejrede fødselsdag med Counter-Strike

'Counter-Strike: Global Offensive' er langt fra kun et spil for professionelle. Det kan også være et spil, som 10-årige drenge hygger sig med.

Alexander Friis Mikkelsen var således i sit rette element, da han søndag fejrede sin 10-års fødselsdag med at spille 'Counter-Strike: Global Offensive' sammen med sine venner på en netcafé.

Det var Alexanders eget valg, at dagen skulle fejres med en skydegal mus i hånden.