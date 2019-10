Verdenskendt mur kommer til Aarhus

Nævn en berømt mur.

Der er den Kinesiske Mur, der er Grædemuren i Jerusalem, og så er der Trumps drømmemur, som vi måske, måske aldrig får at se.

Men så er der også Berlinmuren. Og lige præcis den kan nu opleves lige midt i Aarhus. I hvert fald 2,5 ton af den.

Mandag formiddag blev et stykke af den originale Berlinmur nemlig placeret på Bispetorv, som en del af en Danmarksturné under navnet ”Berlinmuren kommer”.

Jeg håber, at rigtig mange vil opleve, at hele den her historie om Berlinmuren, det delte Tyskland og tiden før og efter Berlinmurens fald bliver gjort konkret og nærværende.

Line Fogh Sørensen, akademisk medarbejder, Dansk Plakatmuseum