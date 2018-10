Verdensberømte vikingeskibe udstillet i Østjylland

På Glasmuseet i Ebeltoft er der i øjeblikket udstillet 20 vikingeskibe i glas og træ.

- Vi vil gerne vise eminent glaskunst I Ebeltoft, hvor glasarbejdet går op i en højkere enhed med træarbejdet, siger Pia Strandbygaard Bittner, der er formidler på Glasmuseet i Ebeltoft til TV2 ØSTJYLLAND.

Vikingeskibe verden rundt

Skibene er lavet af kunstnere fra Hundested på Sjælland. Og de er nærmest blevet verdensberømte.

- Vi er fuldstændig overvældet af den interesse, som de her skibe fik allerede fra første færd, siger Mette Bentzen, snedker fra Hundested.

Andrew Brown er en af kunstnerne bag de tyve vikingeskibe i glas.

Skibene har nemlig tidligere været udstillet i blandt andet England, USA og Italien.

Og så blev de brugt af den danske delegation under OL i Rio og under VM i fodbold i Rusland. Skibene er blevet til i et samarbejde mellem nogle glaskunstnere og snedkere.

- Det tager mange timer både med glas- og trædelene, siger Andrew Brown, der er glaskunstner i Hundested.

De tyve vikingeskibe har været udstillet over hele verden.

Frem til den 29. december kan udstillingen af de tyve vikingeskibe i glas og træ opleves i Ebeltoft.

Fantastisk forarbejdning

Umiddelbart forstår de besøgende på museet at sætte pris på det tidskrævende og fine håndværk.

- Den udskæring, der ligger i det og den fantastiske forarbejdningen af træet er lækkert, siger Tommy Jensen, der lørdag lagde vejen forbi Glasmuseet i Ebeltoft.

Skibene kan ses i Ebeltoft fem til den 29. december.

Øverst kan du se mere om udstillingen af vikingeskibene.