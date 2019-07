Verdensballetten gæster lille by: - Det er vidunderligt, at det kan ske her

Den lille ny Bjødstrup på Djursland har sammen med Møllerup Gods efterhånden formået at sætte sig selv på landkortet.

For ottende gang får godset nemlig fornemt besøg af både verdensballetten og Dronningen, og det er til stor stolthed for de lokale. I hvert fald for byens frisør.

- Det er festligt, og det er en fantastisk oplevelse, siger Sylvia Kroer til TV2 ØSTJYLLAND.

Sylvia Kroer er byens frisør, og hun glæder sig til Verdensballetten endnu en gang kommer til Møllerup Gods.

Sylvia Kroer har var været til Verdensballetten både med og uden dronningen.

Festlighederne sker på lørdag den 13. juli, og her vil folk valfarte til den lille by fra nær og fjern.

- Det er vi slet ikke vant til, men på lørdag er der virkelig rush hour. Det er vidunderligt, at det kan ske her i sådan en lille flække., siger Sylvia Kroer.

Lokalopbakning er altafgørende

På Møllerup Gods er man også i fuld gang med forberedelserne til på lørdag, når det hele går løs.

Her hjælper omkring 100 frivillige med at sætte det hele op, og lokale virksomheder fra Djursland sponsorerer mad og drikke.

Møllerup Gods er allerede nu i fuld gang med forberedelserne.

Her er den lokaleopbakning altafgørende for, at det kan lykkes at sætte verdensballetten op.

- Dét at der er lokale producenter, som støtter op om et arrangement som det her, det betyder jo alt, siger Mette Ebert, der er eventmanager hos Møllerup Gods.

Flere mindre byer går sammen om at gøre godset klar til at tage imod Verdensballetten og andre gæster, og det giver en form for sammenhold, når man viser, at man få kultur og ballet i verdensklasse til Djursland.

- Vi kender hinanden godt, fordi vi er begyndt at samarbejde meget mere. Det der med, at man kan byde på sådan nogle meget flotte ting, det samler folk, siger Anne Sophie Gamborg, der er godsejer på Møllerup Gods.

Begivenheden trækker næsten 1.700 gæster til.

Det er ottende gang Verdensballetten kommer til Møllerup Gods, og i år kommer Dronningen også med.