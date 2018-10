Verdens største Gasolin-samling til salg: - Den er helt unik

Guldplader, gamle pressefotos og en unik Gasolin spånplade er et lille udpluk af de 2000 effekter, som kommer på auktion til marts. Det er verdens største Gasolin-samling.

- Det er en samling, som har et kæmpe spektrum. Det handler mest om musikken. Der er rigtig meget musik og sjældne plader. Men der er også meget andet for eksempel pressebilleder fra halvfjerdserne, fortæller ejer af Memphis Mansion, Henrik Knudsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Allan Sund har brugt 35 år på at opbygge sin Gasolin-samling.

En samling gennem 35 år

Allan Sund fra Hadsten brugte 35 år af sit liv på at opbygge sin Gasolin-samling. Han havde været samler siden sin konfirmation, hvor han fik sit første kassettebånd med Gasolin.

- Den her koloenorme samling er ikke skabt over få år men over et helt liv, fortæller Henrik Knudsen.

Det er ikke unormalt at være samler og have interesse for eksempelvis kendte.

- Folk elsker at have interesser og være samlere på forskellige områder. Vi kan godt lide at have ting, som vi går op i og nørder. Vi har alle sammen interesser, som vi godt kan lide at have, fortæller fremtidsforsker, Marianne Levinsen.

Henrik Knudsen har kendt familien i mange år og er derfor en del af auktionen.

- Jeg har valgt at gå ind i auktionen, fordi at jeg har kendt familien i mange år. Jeg har haft et ønske om, at udstillingen ikke bare skal gå til, og at andre der kan få glæde af samlingen.

Samlingen indeholder omkring 2000 effekter.

En af de mest hypede auktioner

Det er Campen Auktioner i Randers, der står for auktionen i marts, og de har store forventninger.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver en af de mest hypede auktioner, som vi har haft. Vi er sikre på, at det bliver en god auktion. Der er noget for enhver smag. Det bliver en af de auktioner, som vi vil huske i rigtige mange år, fortæller auktionarius og direktør i Campen Auktioner, Finn Campen.

Ønsket er, at samlingen bliver solgt samlet, men Henrik Knudsen tror ikke, at det er sandsynligt.

Ønsket har fra starten været, at man gerne vil have, at en person købte tingene. Det er selvfølgelig umuligt at finde en samler, der mangler alle de her 2000 effekter, der er på museet. Henrik Knudsen, ejer, Memphis Mansion.

- Ønsket har fra starten været, at vi gerne vil have, at en person købte tingene. Det er selvfølgelig umuligt at finde en samler, der mangler alle de her 2000 effekter, der er på museet. siger Henrik Knudsen.

Han fortæller, at interessen allerede er rigtig stor.

- Der har været kæmpe stor interesse for det. Det er især Gasolin og Kim Larsen fans, men som sagt har vi haft interesse fra hele Scandinavian og i England og USA, fortæller han.

