Verdens hårdeste kapsejlads kommer til Aarhus

Aarhus bliver et af stoppene, når verdens længste kapsejlads i foråret 2022 løber af stablen.

Det er en blåstempling af positionen som en af verdens førende sejlsports- og havnebyer, og der er lagt op til en maritim folkefest, når verdenshavenes svar på Formel 1 kommer til Aarhus, lyder det fra Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse:

- Aarhus har opnået en helt enestående position som en verdensklasse-arena for internationale sejlsportsbegivenheder, og det er The Ocean Race i dén grad med til at understrege. Der er lagt op til en storslået sportslig begivenhed for det maritime Danmark og samtidig en folkefest på havnefronten i Aarhus, når The Ocean Race lægger til land i Aarhus i 2022, siger han.

The Ocean Race er en kapsejlads jorden rundt. Den tager ni måneder, og er inddelt i en række etaper, der hver tager mellem 18 og 22 dage. Sidste år fik aarhusianerne en forsmag på den store kapsejlads, da byen lagde bøje til et såkaldt Fly- by, hvor skibene var inde i havnen og runde en bøje foran DOKK1 på deres tur.

Aarhus skal fortsat tiltrække store events

Aarhus var også i august sidste år vært for VM i sejlsport for samtlige olympiske klasser. Derigennem har Aarhus Kommune i samarbejde med Sailing Aarhus og Sport Event Danmark efterhånden gjort sig gode erfaringer med afviklingen af så store sejlsportsarrangementer:

Vi skal fortsat arbejde for at tiltrække store, internationale events, som kan fastholde Aarhus på verdenskortet. Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

- Vi skal fortsat arbejde for at tiltrække store, internationale events, som kan fastholde Aarhus på verdenskortet. Ocean Race vil være med til at fremhæve vores styrker som kystby, og det vil samtidig være en rigtig god mulighed for at skabe stribevis af spændende aktiviteter for både byens borgere og besøgende, siger rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Bünyamin Simsek i en pressemeddelelse.

Da VM i sejlsport blev afholdt i Aarhus i 2018 tiltrak det store sejlsportsevent op mod 400.000 gæster. Derfor tvivler ledelsen bag The Ocean Race heller ikke på, at Aarhus vil gøre sig godt som et led i kapsejladsens rute:

- The Ocean Race har længe haft stærke bånd til Danmark gennem danske sejlere, partnere og sponsorer – og ikke mindst ved den succesfulde Fly-By i Aarhus sidste år. Vi kender Aarhus som en moderne, innovativ by med et stærkt, internationalt sejlsportsmiljø, sådan som vi så det under Sailing World Championships, lyder det fra Richard Brisius, direktør for The Ocean Race.

I de kommende måneder vil The Ocean Race annoncere flere byer på 2022-ruten.