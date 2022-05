Ventetiden stiger dag for dag og er nu på 92 uger

Ifølge udredningsretten har patienter ret til at påbegynde udredningen for demens inden for 30 dage. Den linje er forlængst krydset i alle regioner, men værst ser det ud i Region Midtjylland.

Lige nu er der aktuelt tre steder i regionen, hvor ventetiden på demensudredning er ét år eller derover. Det er på Universitetshospitalet i Aarhus, og på hospitalerne i Viborg og Gødstrup.



- Der skal findes løsninger for dem, som nu og her venter på at blive udredt. Vi risikerer jo, at sygdommen går ned ad bakke, og at det hele bare bliver værre. De har brug for hjælp, også mens de venter på at blive udredt, siger Nis Peter Nissen.



Sidst TV2 ØSTJYLLAND dækkede de lange ventetider, stillede Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann sundhedsministeren spørgsmål om emnet. Hun kan forvente svar i slutningen af maj.

Vi har bedt den socialdemokratiske sundhedsminister Magnus Heunicke om et interview, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Muligt emne i budgetforhandlingerne

Fra Venstres gruppeformand i regionsrådet lyder det nu, at ventetiderne på demensområdet skal på den politiske dagsorden.

- Det er helt uacceptabelt med så lang en ventetid. Især når man ved, at jo før du bliver diagnosticeret med demens, jo bedre forløb kan du få. Også for de pårørende, siger Anders G. Christensen.

Konkret står demensudredningen med et efterslæb fra sidste år. Her opsagde Danske Regioner samarbejdet med den private klinik Demensudredning Danmark.